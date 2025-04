Inter e Napoli, uno scudetto per due: il cammino da qui alla fine del campionato

Il campionato di Serie A entra nella sua fase decisiva, e la lotta per lo scudetto è ormai una corsa a due tra Inter e Napoli, con i nerazzurri di Inzaghi in vantaggio di 3 punti sui partenopei. A sette giornate dalla fine la cura di ogni dettaglio, dalle condizioni fisiche dei giocatori alla gestione degli impegni, sarà decisiva per il destino del campionato.

Il pareggio del Napoli a Bologna, che ha fatto seguito a quello dell’Inter a Parma, ha lasciato invariata la situazione in vetta, ma ha anche rappresentato l’ultimo confronto contro una squadra di vertice per gli azzurri. Ed è proprio qui che si giocherà parte della sfida scudetto: sul calendario e sugli impegni da ora sino a fine stagione.

La squadra di Conte avrà una serie di gare più “morbide” rispetto a quelle che attendono l’Inter. I partenopei affronteranno formazioni che, almeno sulla carta, non sembrano rappresentare ostacoli insormontabili. Anche se gli azzurri dovranno fare i conti con due squalifiche pesanti contro l’Empoli, che potrebbero complicare i piani di Conte.

Dall’altra parte, l’Inter non ha solo un calendario decisamente meno favorevole, ma è anche impegnata sul fronte Champions e attesa da un insidioso derby di ritorno in Coppa Italia. Questo significa che la squadra di Inzaghi avrà più partite da gestire, dopo averne già giocate molte in più rispetto ai rivali.

Il rischio di stanchezza e gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, in queste condizioni. La sfida in trasferta contro il Bologna e la gara con la Roma potrebbero rivelarsi decisive, ma nel frattempo l’Inter dovrà anche pensare alla qualificazione Champions, con il calendario che non concede pause.

Analizzando le prossime partite delle due squadre, il calendario del Napoli appare dunque decisamente più favorevole, con scontri contro squadre che non sono tra le prime della classe:

32° Giornata: Napoli – Empoli

33° Giornata: Monza – Napoli

34° Giornata: Napoli – Torino

35° Giornata: Lecce – Napoli

36° Giornata: Napoli – Genoa

37° Giornata: Parma – Napoli

38° Giornata: Napoli – Cagliari

L’Inter, invece, avrà un percorso più impegnativo, oltre alle sfide di Champions e Coppa Italia che ruberanno energie e concentrazione alla squadra. In campionato, affronterà Roma, Bologna e Lazio, tutte squadre che lottano per obiettivi di vertice.

32° Giornata: Inter – Cagliari

33° Giornata: Bologna – Inter

34° Giornata: Inter – Roma

35° Giornata: Inter – Verona

36° Giornata: Torino – Inter

37° Giornata: Inter – Lazio

38° Giornata: Como – Inter

Se Inter e Napoli dovessero chiudere il campionato a pari punti, si giocherebbe uno spareggio per determinare la squadra vincitrice dello scudetto, come previsto dal regolamento. In questo scenario, gli scontri diretti tra le due squadre sono in perfetta parità, per cui per stabilire se la gara si disputerà a San Siro o al Maradona si dovrà guardare alla differenza reti, sinora nettamente favorevole all’Inter.

