Juventus-Genoa, le probabili formazioni: Tudor debutta con un cambio modulo

Juventus-Genoa probabili formazioni e ultime notizie sul match della 30esima giornata della serie A che si gioca oggi alle 18 allo “Stadium” di Torino. Debutto sulla panchina bianconera per Igor Tudor, che ha preso il posto dell’esonerato Thiago Motta. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti, per obiettivi ben diversi: i bianconeri per non perdere il treno Champions, i rossoblu per arrivare alla salvezza matematica prima possibile.

📋 La lista dei convocati da Mister Igor Tudor per la prima gara da allenatore in ⚪️⚫️✍🏻 #JuveGenoa



Powered by Azimut pic.twitter.com/R9vNRq2cbP — JuventusFC (@juventusfc) March 29, 2025

Come arriva la Juventus

Igor Tudor potrebbe già cambiare qualcosa a cominciare dall’assetto tattico della squadra e potrebbe passare ad un 3-4-1-2: in porta spazio a Di Gregorio. In difesa toccherà al terzetto formato da Kalulu, Gatti e Kelly. A centrocampo sulla destra giocherà Nico Gonzalez, in mezzo verranno confermati Locatelli e Thuram, mentre a sinistra con Cambiaso fuori, Tudor potrebbe affidarsi a McKennie.

Yildiz, invece, agirĂ come trequartista insieme a Koopmeiners dietro a Vlahovic. Il tecnico croato ha parlato molto bene sia del bomber serbo che del francese. Per quanto riguarda la formazione della Juventus resta ancora qualche dubbio e Tudor potrebbe decidere di cambiare ancora qualcosa.

Come arriva il Genoa

Tre rientri per Patrick Vieira, ma molto probabilmente solo per la panchina. Il Genoa si appresta a scendere in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus con le solite assenze per infortunio, a cui si aggiunge la squalifica di Aaron Martin a sinistra.

Il suo posto potrebbe essere preso da uno fra Matturro e Norton-Cuffy, mentre al centro, con Vasquez reduce dal successo in Nations League con il Messico, ci sarĂ De Winter, con Sabelli a completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Leali.

In mezzo al campo solito ballottaggio Badelj-Masini per un posto al fianco di Frendrup, mentre in attacco Zanoli, Malinovskyi e Miretti dovrebbero giocare alle spalle di Pinamonti.

Leggi anche: