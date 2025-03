Cosa farà Antonio Conte? Juventus, Milan e Napoli “in lotta” per il tecnico

Antonio Conte è l’uomo dei riscatto, e chi meglio di lui sa come rialzarsi sempre, dopo esere stato ingnorato da Milan e Juventus che, a distanza di un anno, sembrano pronte a fare marcia indietro. Il tecnico pugliese ha da poco celebrato un anno al Napoli, e ha guidato la squadra partenopea alla seconda posizione in piena lotta scudetto, a coronamento di un lavoro come sempre certosino e attento.

Antonio #Conte è tornato con forza nei pensieri di #Milan e #Juventus, che devono ricostruire. Il Milan al momento è impegnato a cercare il nuovo DS. Con il direttore giusto, Conte potrebbe ricevere una nuova chiamata dai rossoneri. Così come dalla Juventus.

[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/YoPzjP6ZIC — Andrea Propato (@AndreaPropato) March 29, 2025

Per questo Juventus e Milan sono tornate a farsi sentire, con un po’ di rimorso per non avergli dato fiducia all’inizio della scorsa stagione. E mentre Aurelio De Laurentiis si fa forte di un contratto con il tecnico fino al 2027, le grandi della Serie A si preparano alla battaglia per accaparrarsi l’allenatore dei sogni.

Proprio questo che ha spinto Milan e Juventus a tornare sui propri passi. Un anno fa, entrambi i club scelsero strade diverse, puntando su Thiago Motta per il progetto triennale alla Juventus e su Paulo Fonseca al Milan, con l’intento di avere figure più accomodanti e meno conflittuali. Ibrahimović aveva chiarito la sua posizione: “Con Conte non abbiamo mai discusso, mettiamo dei criteri davanti a noi”, un segnale chiaro sulla volontà del Milan di preferire un allenatore più malleabile.

Il Napoli, invece, ha scelto di seguire un’altra filosofia: ha abbracciato Conte senza riserve, e oggi è secondo in classifica, con un potenziale scudetto che potrebbe concretizzarsi. De Laurentiis ha seguito il suo allenatore e ha soddisfatto il più possibile le sue richieste. (continua dopo la foto)

Il Napoli adora Antonio Conte e non ha alcuna intenzione di privarsene, forte anche di un contratto in corso. Napoli rispetta il Mister non solo per i successi sul campo, ma anche per la sua coerenza e la sua capacità di mostrarsi completamente coinvolto dalla squadra e dalla città. Ma si sa anche che il tecnico pugliese è irrequieto e cambia spesso piazza se non si sente completamente a suo agio.

Antonio Conte, un futuro incerto

La domanda più grande, quindi, è questa: cosa farà Conte dopo il 2025? Il Napoli vorrebbe continuare con lui a lungo, con la speranza di festeggiare un possibile scudetto al termine della stagione. Ma la concorrenza è feroce. La Juventus sta valutando se riportarlo a casa, nell’ambiente dove è cresciuto come giocatore e ha vinto tre scudetti consecutivi come allenatore.

Il Milan, dal canto suo, sembra intenzionato a ripartire da un allenatore italiano e, come già detto, sa di aver commesso un errore non puntando su Conte in passato. Non è questo il momento giusto, ma più avanti, con un direttore sportivo diverso, Conte potrebbe tornare a essere una scelta molto concreta.

Antonio Conte è più di un semplice allenatore: è una figura che sa come gestire il peso delle responsabilità, come motivare una squadra e, soprattutto, come vincere. Conte è l’uomo dei riscatti, sempre. E per Milan e Juventus, reduci da una stagione irta di delusioni ed errori, sembra essere il profilo migliore per ripartire. La “battaglia” per Conte è appena cominciata.

Leggi anche: