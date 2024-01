Juventus-Frosinone: le probabili formazioni

Allegri dovrà affrontare il quarto di Coppa Italia in programma contro il Frosinone senza due elementi pregiati della propria rosa: Federico Chiesa e Rabiot. In attacco sarà dunque la rivelazione del momento Yildiz ad affiancare Milik, favorito su Vlahovic che è stato reduce da influenza.

Nella lista dei convocati del tecnico livornese torna Alex Sandro, mentre si tratta della prima chiamata con la prima squadra per Hasa. In difesa e a centrocampo spazio ai titolari Gatti e McKennie, entrambi infatti salteranno la prossima sfida di campionato per squalifica. Per quanto concerne gli infortunati Chiesa e Rabiot, le ultime dall’infermeria puntano ottimisticamente a recuperarli per mercoledì contro il Sassuolo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Milik esulta abbracciato da Gatti dopo la rete del 2-0 contro il Torino in Serie A

Le ultime dal Frosinone

Per la sfida di questa sera in casa della Juventus, Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, punta sugli ex Juventus (in prestito) Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea. Ciociari a caccia della conferma dopo la sensazione prestazione offerta contro il Napoli (4-0) negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sulle fasce l’ex tecnico della Roma punta su Lirola e Garritano mentre al centro avranno la loro chance Harroui e Mazzitelli.

JUVENTUS (3-5-2, probabile formazione): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri

FROSINONE (3-4-3, probabile formazione): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco