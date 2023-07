Arriva la sanzione della UEFA per la Juventus. I bianconeri sono esclusi da tutte le competizioni europee per una stagione, multa aggiuntiva di 20 milioni di euro che potrebbe cambiare il mercato. La Fiorentina sale in Conference League.

Juventus fuori dalle coppe europee

Ora è ufficiale dopo alcune settimane d’attesa. La Juventus è stata esclusa dalle coppe UEFA per una stagione più una sanzione di 20 milioni di euro, dei quali 10 legati ad una condizionale qualora il club non rispettasse i parametri nelle prossime tre annate. I bianconeri pagano il mancato rispetto del settlement agreement siglato con la federazione nell’agosto dello scorso anno. La violazione del Fair Play Finanziario porta quindi Allegri fuori dall’Europa e la Fiorentina in Conference League. (CONTINUA DOPO LA FOTO).

Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo della Juventus a partire da questa stagione (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Conseguenze sul mercato

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non dovrebbe esserci il ricorso del club al TAS. Dunque la dirigenza, a partire dal Direttore Sportivo Giuntoli, avrebbe deciso di accettare la sentenza anche al fine di migliorare i rapporti con la UEFA, chiudendo di fatto l’era Agnelli e la questione Superlega. La multa però potrebbe avere qualche effetto sul mercato, limitando le operazioni in entrata e il budget a disposizione. Vlahovic potrebbe rimanere, così come Chiesa, mentre Pogba è il sacrificabile anche per via del pesante ingaggio. Proseguono però i dialoghi per chiudere l’operazione Kessie, primo vero obiettivo della Vecchia Signora.

