Juventus, Danilo fuori rosa con effetto immediato: cosa è successo

La Juventus ha deciso: Danilo, ex capitano bianconero, è stato messo fuori rosa con effetto immediato. La notizia, anticipata da Matteo Moretto di Relevo, segna la rottura definitiva tra il difensore brasiliano e il club torinese, dopo settimane di tensioni e rumors di mercato.

Danilo, sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2025, non rientra nei piani societari già dalla scorsa estate. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva tentato di trovare una sistemazione per il difensore classe 1991, ma senza successo.

Nel frattempo, i rapporti tra il giocatore e la società si sono progressivamente deteriorati, fino alla comunicazione ufficiale al giocatore e al suo entourage: il brasiliano è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Secondo indiscrezioni, il tecnico bianconero non avrebbe mai visto in Danilo un elemento essenziale per la sua idea di squadra.

Il difensore è stato impiegato solo per necessità, a causa delle emergenze che hanno colpito il reparto arretrato nelle ultime settimane. Le tensioni sono emerse chiaramente in vista della Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita. Già nei giorni scorsi si parlava di una possibile esclusione di Danilo dalla lista dei convocati, ma la decisione di metterlo fuori rosa conferma l’intenzione della Juventus di voltare pagina.

Con l’apertura del mercato invernale a gennaio, l’addio di Danilo sembra ormai inevitabile. Diverse squadre potrebbero approfittare della situazione per puntare sul difensore brasiliano, che ha un profilo internazionale e una lunga esperienza in squadre di alto livello come Real Madrid, Manchester City e Juventus.

Alcuni media suggeriscono che club della Premier League e della Liga abbiano già mostrato interesse, ma l’ostacolo principale potrebbe essere l’ingaggio del giocatore, giudicato elevato da molte squadre. Non si escludono nemmeno ipotesi extraeuropee, con la MLS e il campionato saudita come possibili destinazioni.

Sul fronte juventino, il club sta monitorando diversi nomi per rafforzare la difesa, puntando su giocatori giovani e funzionali al sistema di Thiago Motta. Tra i profili seguiti ci sarebbero Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Oumar Solet del Salisburgo. La rottura tra Danilo e la Juventus chiude un capitolo. L’addio è ormai certo, e il mercato di gennaio sarà decisivo per il futuro del difensore brasiliano e per i piani di rilancio del club bianconero.

