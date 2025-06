Juventus, Comolli guarda al Brasile per blindare le fasce: il nome nuovo

La Juventus è impegnata su due fronti: da una parte c’è da onorare un Mondiale per Club, con il girone sulla rampa di lancio. Dall’altra, i movimenti di calciomercato per rinforzare la rosa e colmare le lacune. Comolli punta soprattutto a blindare le fasce e nel mirino c’è un giocatore brasiliano.

La Juve guarda anche al Mondiale per Club per rinforzarsi: nel mirino Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo 👀



Secondo La Gazzetta dello Sport, il prezzo si aggira intorno ai 20 milioni e i contatti si intensificheranno negli USA 🇧🇷💼#Wesley #Juventus #SpazioJ pic.twitter.com/sKyi1z4aMF — SpazioJ (@Spazio_J) June 17, 2025

Ora i bianconeri, infatti, guardano al Flamengo per dare nuova linfa alle fasce. Il nuovo direttore generale Damien Comolli, già operativo in vista del debutto nel Mondiale per club americano, ha messo gli occhi su Wesley, 21enne terzino destro brasiliano in grande crescita.

Comolli sbarcherà negli Stati Uniti in tempo per la prima gara contro l’Al-Ain (domani alle 3 di notte, ora italiana) e approfitterà della tournée americana per intensificare i contatti con il Flamengo. I due club non si affronteranno nella fase a gironi, ma nel weekend si ritroveranno a Philadelphia, con i brasiliani impegnati venerdì contro il Chelsea e la squadra di Igor Tudor domenica 22 giugno contro il Wydad Casablanca.

Il Flamengo ha già fatto sapere di non voler svendere il suo gioiello: servono circa 20 milioni di euro per sedersi al tavolo. Wesley, classe 2003, è titolare fisso e già nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti. In questa stagione ha collezionato 23 presenze, un gol e 2 assist, confermando i giudizi positivi sul suo conto.

Tudor spinge per avere un paio di esterni per dare profondità al suo 3-4-2-1, e Wesley è in cima alla lista di Comolli, senza però escludere altri nomi. Il brasiliano nasce come terzino in una difesa a quattro, ma la sua attitudine offensiva lo rende adatto a coprire tutta la corsia nel modulo bianconero.

L’arrivo di Wesley non chiuderebbe la porta a Nuno Tavares della Lazio, mancino e schierabile a sinistra: tutto dipenderà dalle cessioni. Il jolly Andrea Cambiaso resta intoccabile e può essere utilizzato su entrambe le fasce, aumentando la flessibilità delle scelte di Tudor.

Un dettaglio non trascurabile: per Wesley l’adattamento alla Juve potrebbe essere più semplice del previsto. Al Flamengo gioca con due ex bianconeri di peso, Danilo e Alex Sandro, oltre all’azzurro Jorginho, appena arrivato a Rio e subito protagonista al Mondiale per club. La Juve è pronta a scommettere sul suo talento, con un occhio alle prossime uscite in America per chiudere l’affare.

Leggi anche: