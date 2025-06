Pronostico Juventus-Mondiale per Club: statistiche e aspettative

L’attenzione degli appassionati è tutta puntata sulla Juventus e sul percorso che l’attende nel prossimo Mondiale per club. Le recenti dichiarazioni del nuovo direttore generale Damien Jacques Comolli hanno chiarito ogni dubbio sul futuro in panchina, confermando la fiducia a Igor Tudor. In un contesto di continui cambiamenti e scelte di mercato obbligate, la permanenza di Tudor rappresenta l’elemento centrale attorno al quale ruotano le ambizioni bianconere per la prossima stagione.

Statistiche e aspettative: la Juventus verso il Mondiale per club

La nuova era della Juventus si apre con molte aspettative, ma anche con qualche interrogativo. Il recente quarto posto in Serie A ha garantito la qualificazione alla prossima Champions League, ma il rendimento della squadra guidata da Tudor non ha sempre convinto i tifosi. L’arrivo di Comolli e la sua scelta di difendere pubblicamente Tudor, dopo le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte o l’arrivo di Gasperini, segna una svolta nella gestione tecnica.

La conferma di Tudor nasce anche dall’assenza di alternative di pari livello disponibili sul mercato.

La Juventus affronterà nel girone G Al-Ain, Wydad Casablanca e il temutissimo Manchester City di Pep Guardiola.

Le prime due partite serviranno da rodaggio per preparare la super-sfida del 26 giugno contro i Citizens, veri favoriti del gruppo. Le statistiche recenti premiano il pragmatismo della squadra di Tudor, capace di raggiungere gli obiettivi minimi richiesti dalla società. Tuttavia, per puntare in alto e dare slancio al nuovo corso, servirà una prestazione di livello internazionale.

Partita Data Avversario Prima Giornata n.d. Al-Ain Seconda Giornata n.d. Wydad Casablanca Terza Giornata 26 giugno Manchester City

Un secondo posto nel girone comporterebbe il rischio di affrontare la vincente del gruppo H, probabilmente il Real Madrid, già agli ottavi, rendendo il cammino verso la finale ancor più arduo.

Il focus della stagione bianconera sarà quindi duplice: da una parte dimostrare solidità e continuità sotto la guida di Tudor, dall’altra confermare la crescita della squadra a livello internazionale. Un percorso positivo nel Mondiale per club potrebbe dare fiducia e slancio per l’annata 2024/25, mentre un risultato negativo riaccenderebbe i dubbi sul progetto tecnico. Le quote degli analisti vedono Manchester City e Real Madrid tra i favoriti, con la Juventus outsider pronta a sorprendere.

