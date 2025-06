La Juventus brilla: vittoria netta contro l’Al Ain al Mondiale per Club: “Siamo tornati”

Prestazione di alto livello della Juventus nella prima partita del Mondiale per club, conclusa con un netto 5-0 sull’Al Ain. La squadra ha dimostrato un dominio tecnico sin dai primi minuti, ed è parsa in ottima forma. Il gioco veloce e la determinazione hanno caratterizzato i primi trenta minuti, dove la squadra di Tudor ha mostrato tutta la sua qualità.

5 – La Juventus non vinceva con almeno cinque gol di scarto in una competizione internazionale dal 10 dicembre 2003 contro l'Olympiakos (7-0 in quel caso). Pokerissimo.