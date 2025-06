Dybala, voce clamorosa di mercato: dove potrebbe andare

Dybala si muove da Roma? Il Calciomercato non smette mai di regalare ai tifosi sogni e suggestioni che occupano l’estate, per poi concretizzarsi oppure no. Ma il calcio, per dirla con Leopardi, l’attesa del campionato a volte può essere ancora più intensa del suo inizio. Nel caso del campione argentino, c’è una voce che preoccupa i tifosi della Roma mentre esalta un’altra piazza.

Dybala torna alla Juventus? Le ultime sul possibile ritorno – https://t.co/9wAGo85M8N



Paulo Dybala verso un clamoroso ritorno alla Juventus? L’indiscrezione infiamma i tifosi

Un’indiscrezione clamorosa sta agitando il calciomercato estivo: Paulo Dybala potrebbe fare ri… pic.twitter.com/EUvvwfiqQP — Calcio Sport (@CalcioSport44) June 18, 2025

A Torino si torna a sognare: Paulo Dybala potrebbe davvero riabbracciare la Juventus. La voce, lanciata da Luca Momblano su Juventibus, è rimbalzata come un razzo nei cuori bianconeri e sui social, dove i tifosi hanno dato fondo a ogni tipo di messaggio nostalgico e implorante.

Nonostante i problemi fisici che da sempre ne frenano la continuità, la Joya resta l’idolo di un popolo che non l’ha mai dimenticato. Basta dare un’occhiata a X: sotto le foto dell’argentino piovono commenti in maiuscolo: “Quando torni?”, “Torna per il gran finale!”. Chi posta i suoi vecchi gol, chi lo chiama fratello perduto. In poche ore, la suggestione di un ritorno ha fatto più rumore di una campagna acquisti già avviata.

La verità è che Dybala, entrato nell’ultimo anno di contratto con la Roma, ha sul groppone una clausola rescissoria da 12 milioni, valida solo per luglio. Un invito a nozze per le big europee. Certo, le ricadute fisiche restano una spada di Damocle: l’operazione al semitendinoso lo ha costretto a saltare la volata finale dei giallorossi, inchiodati al quinto posto e quindi di nuovo in Europa League.

Ma chi lo ama non si preoccupa: “In forma o a pezzi, Paulo è casa nostra“, scrivono. E proprio mentre il tam tam divampa, l’argentino si gode gli Stati Uniti e qualche match del nuovo Mondiale per Club, dove – ironia del destino – c’è pure la Juventus.

Un selfie dagli spalti è bastato per alimentare teorie: “Sta già studiando i compagni!”. Forse esagerano, ma sognare non costa nulla. E con Dybala di mezzo, il ritorno è sempre possibile.

