Juan Jesus valuta la denuncia penale contro Acerbi. Sul fronte della giustizia sportiva il caso Acerbi-Juan Jesus sembra concluso, difatti il brasiliano non può fare ricorso. Sembra però che la querelle possa andare avanti in altre sedi. Il difensore, deluso e a suo dire vittima di un’ingiustizia, non avrebbe alcuna intenzione di passare per bugiardo. “La Gazzetta dello Sport” riferisce così della possibilità di una denuncia penale contro Acerbi. (continua a leggere dopo le foto)

Juan Jesus valuta denuncia penale contro Acerbi: pronte poi due iniziative

La giustizia sportiva ha assolto Francesco Acerbi per il caso dei presunti insulti razzisti a Juan Jesus, la vicenda che ha segnato il match Inter-Napoli. Secondo il giudice sportivo, infatti, non c’erano gli estremi per la condanna. Dopo la decisione è arrivato lo sfogo di Claudia Scarpari, moglie di Acerbi, che ha fatto molto discutere: “Ora sciacquatevi la bocca!”, ha scritto sui social. E ancora: “Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno”, ha concluso. (continua a leggere dopo le foto)

Juan Jesus pronto ad una denuncia penale contro Acerbi

Come dicevamo però Juan Jesus non ci sta a passare per visionario. Da qui l’ipotesi, riferisce «La Gazzetta dello Sport», di una denuncia penale contro Acerbi. Il 32enne starebbe valutando il da farsi col supporto del suo agente Roberto Calenda e i prossimi giorni saranno decisivi. A consolarlo è il sostegno della sua squadra, della famiglia e dei suoi tifosi.

