Giroud al Los Angeles Fc, sembrerebbe già cosa fatta nonostante le smentite (non del diretto interessato, ma del ct francese Deschamps). Il 37enne attaccante francese al termine della stagione potrebbe dire addio al Milan e valicare l’Atlantico. Il Los Angeles FC ha esercitato pressione da tempo, includendolo nella sua lista di scoperta e mostrandosi pronto a concludere l’affare per portarlo in MLS.

L’accordo, secondo fonti italiane, sarebbe già stato raggiunto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra infatti che ci sia già un’intesa tra Giroud e il club della Major League Soccer. Anche se non è ancora ufficializzata, c’è stata una stretta di mano e un impegno formale. Si tratta di un accordo della durata di 18 mesi. Quella di Giroud sarebbe una decisione presa principalmente per motivi familiari piuttosto che economici.