Calciomercato Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e sirene dalla Bundesliga

Calciomercato Milan, Theo Hernandez rinnovo: tutte le news. Manca sempre meno alla fine della stagione 2023/24 della Serie A e le squadre si stanno già guardando intorno per quanto riguarda il calciomercato estivo. Anche il Milan è alle prese con la sua rosa e soprattutto con la possibilità di rinnovo o meno del contratto del suo difensore Theo Hernandez, il quale indossa la maglia rossonera dal 2019. Theo Hernandez é concentrato su un finale di stagione che può e deve regalare delle soddisfazioni a tutto l’ambiente rossonero. Poi il difensore francese e il suo agente faranno un punto generale della situazione con la società per capire i programmi per la prossima stagione. (Continua a leggere dopo la foto)

L’idea del Milan è quella di rinnovare il contratto di Hernandez cercando di migliorare ulteriormente l’attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus. Senza fretta perché l’attuale accordo scade nel 2026 e c’è tutto il tempo per pianificare al meglio. Al momento il giocatore non sembra interessato alle offerte arabe, l’unica insidia reale è rappresentata dal Bayern Monaco. Per il Milan Theo vale più di 90 milioni di euro e vuole provare a blindarlo con il rinnovo del contratto. Dunque non ci resta che attendere la fine del campionato per capire come si muoveranno realmente sia il calciatore che la società per cui gioca.