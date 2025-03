Home | Capolavoro Jasmine: la Paolini domina Linette, prima italiana della storia in semifinale a Miami

A volte, nel tennis, una partita è più di una semplice vittoria: è una dichiarazione di forza, un segnale al circuito. Jasmine Paolini, a Miami, ha fatto esattamente questo. Sul cemento della Florida, l’azzurra ha letteralmente spazzato via Magda Linette con un perentorio 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti, conquistando la semifinale del WTA 1000 con un match da incorniciare.

Singolare femminile Miami Open: Paolini conquista la semifinale.

Dopo ore di pioggia e attesa, il sole è tornato a splendere, illuminando il sorriso della numero uno d’Italia, sempre più protagonista tra le grandi del circuito. La vittoria su Linette la proietta alla sua seconda semifinale in un 1000, dopo quella di Dubai nel 2024, e da lunedì la porterà di nuovo tra le prime sei del mondo.

L’avvio non è stato perfetto: Linette, aggressiva in risposta, ha strappato il servizio a Jasmine nel game inaugurale, illudendosi di poter dettare il ritmo. Ma è stata solo un’illusione. Paolini ha immediatamente reagito, alzando il livello con una serie di colpi profondi e precisi, e ha infilato quattro giochi consecutivi, lasciando la polacca senza respiro.

Sul 4-1, con l’inerzia tutta dalla sua parte, l’azzurra ha mantenuto la calma, gestendo con intelligenza gli scambi e trovando angoli sempre più stretti con il dritto, devastante per profondità e velocità. Linette ha provato a resistere, ma non ha mai avuto una vera occasione per rientrare. Paolini ha chiuso il primo set 6-3 con autorevolezza, senza mai perdere il controllo.

Se nel primo parziale la superiorità di Paolini era stata evidente, nel secondo è diventata schiacciante. Jasmine ha continuato a martellare con il dritto, conquistando subito un break in apertura e allungando rapidamente sul 3-1. La polacca, visibilmente in difficoltà, è stata travolta dalla costanza e dalla solidità dell’azzurra.

Jasmine Paolini, una semifinale da brividi

L’unico momento di difficoltà è arrivato nel sesto game, quando Linette si è procurata tre palle break, ma Paolini le ha annullate con una straordinaria combinazione di difesa e contrattacco, sfoggiando anche un rovescio impeccabile.

Sul 5-2, chiamata a servire per il match, Jasmine non ha tremato. Con la consueta aggressività e un tennis brillante, ha chiuso il set e l’incontro, scrivendo una pagina di storia per il tennis italiano: è la prima azzurra a raggiungere la semifinale nel torneo di Miami.

Ora la sfida diventa ancora più affascinante. In semifinale, Paolini affronterà la vincente tra Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen, due avversarie di altissimo livello. Ma con questo spirito, questo tennis e questa determinazione, Jasmine ha dimostrato di poter competere con chiunque.

