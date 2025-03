ATP Miami, strepitoso Berrettini: va ai quarti dopo un tie break infinito. Musetti crolla con Djokovic

Matteo Berrettini torna a brillare nei grandi tornei. Sul cemento di Miami, il romano firma una vittoria di peso, eliminando Alex De Minaur, testa di serie numero 10, con il punteggio di 6-4, 7-6(7) dopo due ore di battaglia. Per Berrettini il successo vale doppio: torna nei quarti di un Masters 1000 per la prima volta dal 2021 e dimostra di essere di nuovo competitivo ad alti livelli. Ora lo attende la sfida contro il vincente tra Taylor Fritz e Adam Walton, con l’americano favorito.

🔨 THE HAMMER IS BACK! 🔨



Matteo #Berrettini supera De Minaur e raggiunge i quarti di finale in un Masters 1000 per la 4ÂŞ volta in carriera!#MiamiOpen pic.twitter.com/GlJMQu54z1 — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) March 26, 2025

Fin dai primi scambi, Berrettini ha imposto il suo ritmo, partendo esattamente come nel match contro Bergs: subito un break, un tennis offensivo e un rovescio sorprendentemente solido. Proprio il rovescio è stato una delle chiavi del primo set. Matteo ha tenuto testa a De Minaur sulla diagonale sinistra, un segnale chiaro del suo ottimo stato di forma.

Dopo un avvio perfetto, il primo momento di difficoltà è arrivato sul 5-3. Chiamato a servire per il set, Berrettini ha concesso due palle break con qualche errore di troppo. Ma l’australiano ha restituito il favore, sbagliando due dritti consecutivi e consegnando di fatto il set all’azzurro: 6-4 in 35 minuti.

Nel secondo parziale, il match è salito di tono, trasformandosi in una vera battaglia. Berrettini ha subito trovato il break in apertura, ma De Minaur ha reagito con un parziale di 8-1, riportando tutto in equilibrio e mettendo pressione al romano. Il momento più delicato è arrivato sul 5-4 per l’australiano, quando Berrettini ha commesso un doppio fallo, regalando tre set point.

Qui, però, ha mostrato il suo carattere: li ha annullati tutti e, ribaltando la situazione, è riuscito a strappare nuovamente il servizio a De Minaur, servendo per il match sul 6-5. Sembrava fatta, ma l’australiano non ha mollato: Matteo ha mancato quattro match point, ha salvato due palle break, prima di cedere il servizio e consegnare il set a un tie-break tesissimo.

Atp Miami, un grande Berrettini: Musetti invece delude

De Minaur è scattato avanti 6-3, ma nel momento più critico, Berrettini ha trovato la reazione da campione, infilando quattro punti consecutivi e ribaltando la situazione. Dopo un altro match point fallito sul 7-6, Matteo ha sfruttato un errore a rete dell’australiano per guadagnarsi la sesta occasione e, questa volta, non ha sbagliato.

Con questa vittoria, Berrettini sale al numero 27 del ranking Atp live. Il suo tennis sta tornando ai livelli migliori, la condizione fisica cresce e la fiducia lo accompagna. Ora lo attende un quarto di finale impegnativo, ma con un Berrettini così, tutto è possibile.

Delusione invece per Lorenzo Musetti. Nell’attesissima sfida contro Djokovic, il numero 2 azzurro scende in campo contratto e nervoso, come troppo spesso gli capita. Nole, pur non in perfetta forma fisica, gioca un match attenta e sbaglia pochissimo. Ma il punteggio finale, che vede Lorenzo sconfitto per 6-2 6-2, non è accettabile per un giocatore del livello di Musetti, che proprio non riesce a fare il definitivo salto di qualitĂ .

Leggi anche: