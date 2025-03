Atp Miami, Berrettini non si ferma: accede agli ottavi e forse potrà “aiutare” l’amico Sinner

Matteo Berrettini sembra aver trovato il feeling con il Masters 1000 di Miami. Dopo il sofferto successo su Hugo Gaston, il tennista romano ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, superando il belga Zizou Bergs con un doppio 6-4. Un match solido, giocato con lucidità e senza le incertezze mostrate all’esordio.

Nonostante un servizio meno incisivo del solito, Berrettini ha saputo sfruttare al meglio il suo colpo migliore, il dritto, colpendo con precisione e aggressività. Dopo un break immediato e il tentativo di allungo sul 3-1, l’azzurro ha subito il ritorno di Bergs ma ha poi piazzato il break decisivo sul 4-4, chiudendo il primo set.

Nel secondo, l’allungo è arrivato sul 2-2 e da quel momento il match è stato saldamente nelle mani di Berrettini, che ha gestito senza affanni fino alla vittoria finale. Grazie a questo successo, Berrettini torna a disputare un ottavo di finale in un Masters 1000 dopo Indian Wells 2022.

Berrettini, la prossima partita e lo spauracchio Zverev

Il prossimo ostacolo si chiama Alex de Minaur, numero 10 del mondo, che ha sconfitto il giovane talento brasiliano Joao Fonseca e un pubblico caldissimo a favore del brasiliano in tre set (5-7 7-5 6-3). L’incontro è in programma alle 21 italiane e si preannuncia un test impegnativo per l’azzurro.

Il tabellone di Miami ha visto molte teste di serie uscire di scena, ma Berrettini non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio: in caso di vittoria contro De Minaur, troverebbe con ogni probabilità Taylor Fritz ai quarti e poi eventualmente Sascha Zverev in semifinale. Il tedesco, intanto, ha superato Jordan Thompson e ora affronterà il giovane Arthur Fils.

Un eventuale exploit di Berrettini potrebbe rivelarsi determinante anche per Jannik Sinner, visto che fermare Zverev aiuterebbe l’azzurro a mantenere la leadership nel ranking Atp. Ma per ora, “The Hammer” deve pensare a superare l’ostacolo De Minaur per proseguire la sua avventura in Florida.

