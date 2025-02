Jannik Sinner torna al lavoro: dove si allenerà e perché può farlo

Jannik Sinner, dopo una pausa dedicata a sci, golf e sfilate, è pronto a tornare al lavoro. Il numero 1 del tennis mondiale, che ha approfittato di qualche giorno di riposo, si prepara a rientrare in campo per i suoi allenamenti, ma c’è una domanda che molti si pongono: può allenarsi fino al 13 aprile? La risposta è sì, ma con alcune limitazioni precise. Vediamo perché.

Jannik Sinner ha iniziato i 3 mesi di squalifica figli dell'accordo con la WADA staccando un po' la spina dal tennis. Mentre Zverev e Alcaraz, i suoi rivali diretti nel ranking ATP non stanno approfittando della situazione, il numero uno del mondo si è concesso allo sci, al golf… pic.twitter.com/a6xXxRTz4t — Marco Beltrami (@MarcoBeltrami79) February 26, 2025

Secondo quanto stabilito dall’articolo 10.14.2 del Codice della Wada, Sinner potrà riprendere gli allenamenti ufficiali dal 13 aprile. Ma anche prima di quella data potrà allenarsi, a patto di rispettare alcun regole.

L’International Tennis Integrity Agency precisa che non potrà farlo in strutture collegate a federazioni ufficiali, come quelle dell’ATP, dell’ITF, della WTA, dei Grandi Slam o a eventi regolamentati. Inoltre, non saranno permessi allenamenti con sparring partner tesserati. Una volta chiarite queste condizioni, possiamo passare agli allenamenti veri e propri.

Sinner ha scelto Monte Carlo, precisamente il Monte Carlo Country Club, come base per i suoi allenamenti. Questo circolo, in quanto privato, non è soggetto alle stesse regole imposte dalle federazioni e può quindi ospitare l’atleta senza violare le normative.

Jannik Sinner, obiettivo gli Internazionali d’Italia

Sarà quindi qui che Sinner riprenderà la preparazione fisica, concentrandosi su aspetti che, durante la stagione, non trova il tempo di affrontare con la stessa intensità. Il lavoro fisico sarà il fulcro delle prime sessioni, per poi aggiungere gradualmente il tennis, con l’obiettivo di ritrovare il ritmo di gioco.

Il periodo di riposo ha visto Sinner alternarsi tra diverse località: Dubai, Sesto Pusteria e Milano. Ora, con la base a Monte Carlo, l’obiettivo è chiaro: prepararsi al meglio per gli impegni della seconda parte di stagione, a partire dagli Internazionali d’Italia a Roma, un appuntamento a cui Jannik tiene particolarmente.

Con l’arrivo della stagione sulla terra rossa, Marbella, in Spagna, potrebbe essere la prossima tappa per gli allenamenti intensivi, grazie al suo clima favorevole, una scelta che supera opzioni come Dubai e Miami. Il ritorno in campo è imminente, e la corsa verso una nuova stagione di successi è appena cominciata.

Leggi anche: