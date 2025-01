Jannik Sinner, quando gioca la semifinale, dove vederla e chi è il suo avversario

Jannik Sinner, dopo una performance impeccabile nei quarti di finale contro Alex De Minaur, si prepara ad affrontare Ben Shelton nella semifinale degli Australian Open. Il match è in programma venerdì 24 gennaio presso la prestigiosa Rod Laver Arena. Il nostro numero uno è parso in ottima forma fisica, dopo i timori per il malore che lo aveva colpito durante il match contro Rune negli ottavi.

JANNIK TORNA DI NUOVO IN SEMIFINALE A MELBOURNE ❤️‍🔥



Con una prestazione DEVASTANTE, il numero uno al mondo concede solo 6 game ad Alex de Minaur, battendolo per la decima volta in carriera (10 vittorie su 10).



Quinta semifinale Slam per Sinner: eguagliato il record italiano di… pic.twitter.com/EmOhAOOcWD — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 22, 2025

“Oggi sentivo tutto, quando ottieni subito il break diventa tutto più facile. Eravate tutti per lui, ma siete stati sportivi e l’atmosfera era straordinaria”, ha commentato Sinner al termine dell’incontro. Nonostante qualche problema fisico nel turno precedente, l’altoatesino si è detto pronto: “Ho cercato di recuperare e mi sento bene. Shelton? È uno di quelli che serve meglio, spero di restare concentrato come oggi”.

Jannik Sinner, quando e dove seguire il match

La semifinale tra Jannik Sinner e Ben Shelton si giocherà venerdì 24 gennaio, con orario previsto intorno alle 9.30 (ora italiana). Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport, accessibile tramite Sky, DAZN, Discovery+ e i relativi servizi di streaming come Sky GO, NOW e il player Eurosport.

Ritratto dell’avversario: chi è Ben Shelton?

Ben Shelton, classe 2002, è un giovane talento del tennis statunitense. Nato ad Atlanta, ha 22 anni e si è già fatto notare con risultati di rilievo, tra cui la semifinale degli US Open 2023 e la vittoria dell’Atp 500 di Tokyo lo scorso anno. Attualmente al 20° posto nel ranking mondiale, Shelton è noto per il suo potente servizio e per il fisico imponente: alto 193 cm, rappresenta una minaccia concreta per ogni avversario.

Sinner e Shelton si sono affrontati cinque volte in carriera, con l’italiano in vantaggio 4-1 nei precedenti. Tra questi, l’ottavo di finale a Wimbledon 2023, vinto da Sinner in tre set. Shelton ha superato Lorenzo Sonego in una maratona di quattro set per accedere alla semifinale, dimostrando resistenza e determinazione.

Il match si preannuncia avvincente: da un lato Sinner, in cerca di una nuova finale Slam, e dall’altro Shelton, determinato a confermarsi come una delle stelle emergenti del tennis mondiale. La sfida sarà un banco di prova per entrambi, con il pubblico pronto a godersi uno spettacolo di altissimo livello.

Leggi anche: