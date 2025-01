Home | Lorenzo Sonego, che peccato! Lotta come un leone ma si arrende alla potenza di Ben Shelton

Lorenzo Sonego, peccato! Approdato per la prima volta in carriera ai quarti di finale in uno slam, il tennista torinese è stato sconfitto ai quarti di finale degli Australian Open da Ben Shelton, dopo aver lottato strenuamente e dopo essere stato a un passo da completare una splendida rimonta che lo avrebbe portato a giocarsela al quinto set.

Purtroppo, Sonego ha pagato un inizio sottotono, con troppi errori gratuiti specialmente nel primo set. Sulla prestazione dell’azzurro, ha pesato l’inevitabile tensione che coglie ogni tennista di fronte alla partita più importante della sua carriera. Quando Lorenzo ha sciolto il braccio, però, è riuscito a mettere in difficoltà il suo avversario dando vita a una rimonta che si è infranta solo al tie break del quarto set.

Ben Shelton, tennista giovane e potente in costante ascesa, partiva con i favori del pronostico, e lo ha rispettato. Ma Sonego lo ha costretto a una lotta all’ultimo respiro, uscendo dal campo fra gli applausi del pubblico australiano, che ha apprezzato non solo il tennis, ma anche la correttezza e il coraggio dell’atleta azzurro.

La partita, terminata con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6, è stata una vera battaglia sul campo, con Sonego che ha lottato soprattutto nella seconda metà dell’incontro, ma non è riuscito a spuntarla contro il suo avversario. La sfida tra Sonego e Shelton è stata intensa, ma l’italiano non è riuscito a superare lo scoglio del quarto set, perso al tie-break, un finale amaro dopo aver recuperato nel terzo parziale.

Lorenzo Sonego sale in classifica: è n.ro 35

Per Sonego, 29 anni, quella di Melbourne è stata comunque una settimana fantasticam nella quale ha raggiunto un traguardo che segna un avvio di stagione molto positivo. Il torinese ha lavorato con impegno per migliorare il suo gioco, in particolare il servizio e il dritto, e ha rinforzato uno dei suoi punti deboli, il rovescio.

Grazie a questa prestazione, Sonego salirà alla posizione 35 della classifica Atp, un riconoscimento importante per una carriera troppo spesso sottovalutata. Ora Ben Shelton si prepara a giocare in semifinale contro il vincitore del quarto di finale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur.

