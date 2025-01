Home | Jannik Sinner pazzesco! Demolisce De Minaur e vola in semi agli Australian Open

Jannik Sinner spazza i timori sulla sua condizione fisica dopo il malore che lo aveva colto contro Rune, l’azzurro ha messo a tacere ogni dubbio con una performance straordinaria ai quarti degli Australian Open. Contro l’idolo di casa, Alex De Minaur, il nostro numero uno ha dimostrato tutta la sua potenza e precisione, annichilendo il tennista australiano con una prestazione da incorniciare.

ANCORA SEMIFINALEEEEEEE 🔓🇮🇹



Sinner lascia a de Minaur solo sei game e in meno di due ore strappa il pass per le semi degli Australian Open per il secondo anno di fila! 💪🏻🧡



Una prova di una soliditĂ pazzesca! đźšśđźšśđźšś#Sinner #AO2025 #EurosportTennis pic.twitter.com/VsGd5noTT1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 22, 2025

La partita, che inizialmente prometteva battaglia, è durata solo pochi game. De Minaur, che prima dell’incontro aveva annunciato le sue intenzioni di contrastare Sinner con un gioco aggressivo, ha visto presto la sua strategia svanire di fronte alla macchina da guerra dell’azzurro. Dopo un primo set chiuso sul 6-3 in favore di Sinner, il match ha preso una piega definitiva, con De Minaur incapace di reagire.

L’atleta australiano, spinto dal proprio pubblico, ha provato a variare il gioco con back di rovescio e qualche palla corta, ma nulla ha potuto contro il tennis potente e preciso di Sinner, che ha controllato il gioco senza mai mostrare segni di difficoltà . Il secondo set è stato una vera e propria mazzata per De Minaur, che ha ceduto 6-2 sotto i colpi inesorabili del nostro campione.

Jannik Sinner, ora Ben Shelton in semifinale

Nel terzo set, l’australiano è apparso demotivato, e Sinner ha ulteriormente intensificato il ritmo, portandosi rapidamente sul 4-0. Non solo è stato ingiocabile al servizio, ma ha anche risposto da campione e ha mostrato una forma fisica straordinaria. Il 6-1 con cui si è concluso il terzo set è esaustivo di un match in cui Sinner ha concesso solo 6 game complessivi all’avversario.

Ora, l’azzurro si prepara a sfidare Ben Shelton in semifinale. L’americano ha eliminato Lorenzo Sonego, ed è parso in ottima forma, con un servizio potentissimo che potrebbe mettere in difficoltĂ chiunque. Ora però dovrĂ vedersela con la potenza e la determinazione di Sinner, deciso a proseguire nel suo sogno di un clamoroso bis dopo il trionfo dell’anno scorso.

