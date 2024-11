“Jannik Sinner? Fuori da ogni logica”: parla il direttore della Coppa Davis, “dall’anno prossimo cambieremo”

Jannik Sinner, ormai il “fenomeno” italiano è sulla bocca di tutti. Feliciano Lopez, ex tennista e oggi direttore della Coppa Davis, ha speso parole di grande ammirazione per il nostro numero uno, protagonista di una stagione straordinaria nel 2024. “Quest’anno ha fatto una stagione fuori da ogni logica, vincendo un numero di partite irreale. Non ci sono dubbi, merita di essere numero 1 del mondo,” ha dichiarato Lopez, che ha voluto sottolineare l’impressionante crescita di Jannik.

Tra le qualità di Sinner, Lopez ha evidenziato la sua straordinaria continuità: “Se c’è una cosa più impressionante dell’intensità del suo tennis, è la sua capacità di tenere alta l’asticella. Tutti gli altri vivono alti e bassi, lui no“. Un elogio che vale doppio, perché arriva da chi ha vissuto a lungo il circuito, affrontando i campioni più costanti e determinati.

Guardando al futuro, Lopez si è lasciato andare a un pronostico ambizioso: “Se continuasse così, potrebbe arrivare in doppia cifra nelle vittorie Slam, diciamo a 14″. Un paragone implicito con i più grandi della storia, da Nadal a Djokovic, che non fa che accrescere l’attesa intorno alla carriera di Sinner.

Oltre agli elogi al tennista azzurro, Lopez ha anche parlato di Coppa Davis, confermando che il format subirà un’importante trasformazione a partire dal 2025. Dopo anni di polemiche sul formato introdotto da Kosmos nel 2019, la competizione tornerà a una formula più tradizionale per i primi due turni, disputati a febbraio e settembre.

“Il tempo ha dimostrato che la formula introdotta non è la migliore“, ha ammesso Lopez. Le Final Eight, però, rimarranno: “Riunire le migliori 8 del mondo è qualcosa che funziona”. Infine, il direttore ha voluto omaggiare l’addio al tennis giocato di Rafael Nadal, che si congederà venerdì con una cerimonia a Malaga, dedicandogli parole di infinita ammirazione.

Leggi anche: