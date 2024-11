Federer sullo schermo, poi le lacrime: Rafa Nadal, l’addio al tennis è da brividi

Martedì sera, a Malaga, si è chiusa la straordinaria carriera di Rafael Nadal. L’ultimo atto è andato in scena durante i quarti di Coppa Davis, quando la Spagna è stata eliminata dall’Olanda. Dopo la sconfitta nel singolare contro Botic van de Zandschulp e il ko del doppio, l’addio del campione maiorchino è diventato realtà. Un momento che ha lasciato il mondo del tennis senza una delle sue stelle più luminose.

Rafa Nadal with tears in his eyes as he says goodbye to tennis.



His family is in tears.



We’re all in tears for this man.



The greatest fighter in history… Rafael Nadal Parera.



You. Are. Infinite. 🥹



🇪🇸❤️🇪🇸

pic.twitter.com/mMCrqESpLR