Rafa Nadal, l’indiscrezione dalla Spagna: è pronto a tornare, ecco quando

Grande attesa per il ritorno di Rafael Nadal con la maglia della Spagna. Secondo il quotidiano Marca, il grande campione iberico sarà protagonista del primo singolare contro Botic van de Zandschulp nei quarti di finale tra Spagna e Paesi Bassi.

L’incontro, fissato per le 17.00, segna un momento significativo per Nadal, che non difendeva i colori della sua nazionale dal 2019. La scelta di schierare Nadal è stata presa dal capitano spagnolo David Ferrer nella riunione tecnica di ieri sera e comunicata immediatamente alla squadra.

Oggi inizia l'ultimo torneo della carriera di Rafa Nadal, la fase finale della Coppa Davis. Poco fa Roger Federer ha pubblicato una lettera dedicata al suo rivale di una vita. È una lettera straordinaria che travalica i confini dello sport. È una lezione di sport, di rivalità, di… pic.twitter.com/LoWXJyhhqp — La Giornata Tipo (@parallelecinico) November 19, 2024

Ferrer punta su un duo di assoluta eccellenza: il secondo singolare sarà infatti affidato a Carlos Alcaraz, giovane stella del tennis mondiale e principale speranza della Armada. Il match tra Nadal e van de Zandschulp ha due precedenti illustri, entrambi vinti dal maiorchino.

Rafa Nadal, gli ultimi atti di una carriera leggendaria

Il primo risale al Roland Garros, il secondo a Wimbledon 2022. Nonostante i 38 anni e le difficoltà fisiche degli ultimi tempi, Nadal sembra pronto a tornare competitivo (se non altro in questa occasione, visto che è prossimo al ritiro definitivo), come dimostrano i progressi evidenziati dopo il Six Kings Slam.

L’ultima apparizione di Nadal in Coppa Davis risale al 2019, anno in cui guidò la Spagna alla vittoria della sua sesta Insalatiera, conquistando ben otto punti decisivi. Questo ritorno accende le speranze dei tifosi spagnoli, che vedono nella coppia Nadal-Alcaraz un mix perfetto di esperienza e talento per affrontare i quarti di finale. Tutti gli occhi saranno puntati sul maiorchino, giunto agli scampoli finali di un’irripetibile carriera.

