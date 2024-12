Jannik Sinner, ecco il debutto. E in Australia troverà una nuova “nemica”

Jannik Sinner è stato il protagonista indiscusso della scorsa stagione tennistica. Con il 2025 ormai alle porte, gli appassionati attendono con trepidazione il ritorno in campo del nostro numero uno. Il campione altoatesino farà il suo debutto stagionale il 7 gennaio, durante l’AO Opening Week, un evento benefico che precede gli Australian Open.

In molti attendono il suo primo match dell'anno più del Natale.



E abbiamo la data.



Jannik Sinner sfiderà Alexei Popyrin in un match d'esibizione il 7 gennaio alle 6 di mattina italiane, durante l'Opening week dell'Australian Open. pic.twitter.com/C6toblgCdd — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 18, 2024

Sinner affronterà in un match di esibizione Alexey Popyrin, offrendo un primo assaggio della sua forma fisica e delle aspettative per il nuovo anno. L’AO Opening Week sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati, anche grazie alla partecipazione di diversi grandi nomi del tennis mondiale.

Oltre a Jannik Sinner, scenderanno in campo Carlos Alcaraz, che esordirà l’8 gennaio, e Novak Djokovic, protagonista della serata del 9 gennaio. Un parterre di stelle che renderà l’evento benefico un preludio perfetto al primo Slam stagionale.

Intanto, l’Australian Open ha annunciato l’assegnazione di una wild card a Simona Halep, ex numero uno Wta, rientrata dopo una squalifica per doping risalente al 2022. Halep è una possibile “nemica” di Jannik, che va aggiungersi a Kyrgios (ma con l’istrionico australiano siamo a livelli di ossessione, e forse c’entra qualcosa anche la gelosia “sentimentale”).

La tennista rumena, invece, in passato ha criticato la gestione del caso doping di Sinner, accusando non tanto Jannik direttamente, quanto una presunta disparità di trattamento rispetto alla sua situazione. In ogni caso, la presenza di Halep aggiunge pepe al torneo, che si preannuncia estremamente combattuto e avvolto da un clima competitivo e teso, soprattutto dopo le tante provocazioni di Kyrgios nei confronti dell’azzurro, che invece non ha mai risposto.

Jannik Sinner, ma anche gli altri azzurri

Oltre al debutto di Sinner, gli appassionati italiani potranno tifare per una folta rappresentanza azzurra nelle qualificazioni del torneo. Ben dieci tennisti, tra cui Sara Errani, cercheranno di conquistare un posto nel tabellone principale dell’Happy Slam, continuando a tenere alta la bandiera italiana in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.

Dopo un 2024 straordinario, le aspettative su Jannik Sinner sono altissime. Il suo talento e la sua crescita esponenziale lo collocano ormai di diritto tra i favoriti per la conquista dei grandi tornei. Ma con il ritorno di avversari di alto livello e un clima di rinnovata competizione, la strada verso la gloria sarà tutt’altro che semplice. L’appuntamento del 7 gennaio rappresenta il primo passo di una stagione che promette emozioni e sfide indimenticabili.

