Jannik Sinner, dove e quando vedere l’esordio agli Australian Open con Jarry

Jannik Sinner, il sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open 2025 ha regalato un interessante incontro per l’attuale numero 1 del mondo e campione in carica, che affronterà al primo turno il cileno Nicolas Jarry, numero 34 delle classifiche. Un avversario abbordabile ma di buon livello, che rappresenterà un banco di prova interessante per verificare le condizioni di forma del nostro campione.

Il match si giocherà domenica 12 gennaio e sarà il terzo confronto diretto tra i due: i precedenti sono equilibrati, con una vittoria per parte. Jarry si è imposto nel 2019 sull’erba di Hertogenbosch, mentre Sinner ha vinto l’ultimo incontro, nel 2024 a Pechino sul cemento. Naturalmente, la differenza nella crescita del nostro numero uno fra i due incontri è stata enorme, rendendo il dato poco più che una statistica.

Jannik Sinner, dove vedere il match e orario

L’incontro tra Sinner e Jarry sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming tramite Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Un’occasione imperdibile per vedere il campione in carica difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Sinner, se dovesse superare il primo turno, al secondo potrebbe affrontare uno tra la wild card australiana Schoolkate e il giapponese Taro Daniel. Il terzo turno potrebbe riservargli una sfida interessante contro il connazionale Flavio Cobolli, mentre agli ottavi il numero 1 del mondo potrebbe trovare uno tra il polacco Hurkacz o il danese Rune. Nei quarti di finale, il potenziale ostacolo sarà De Minaur.

Nato a Santiago del Cile il 1° ottobre 1995, Nicolas Jarry in carriera ha vinto tre titoli in singolare e due in doppio. Nella sua stagione migliore ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, suo miglior risultato in uno Slam. Nel 2019, Jarry ha dovuto affrontare una difficile battuta d’arresto a causa di una squalifica di 11 mesi per doping.

Da allora, il cileno ha lavorato duramente per risalire la classifica, raggiungendo il suo best ranking di numero 16 nel maggio 2024, grazie a una finale agli Internazionali d’Italia, persa contro Alexander Zverev. Un risultato prestigioso ottenuto sulla terra battuta,sua superficie preferita.

Nonostante la differenza di ranking tra i due giocatori, con Sinner nettamente favorito, il match contro Jarry promette di essere interessante. Il cileno è un avversario con una grande esperienza e dotato di un gioco potente, in grado di mettere in difficoltà anche i top player. Il primo turno degli Australian Open 2025 si preannuncia emozionante.

