Jannik Sinner, il tabellone degli Australian Open: a quando l’incrocio con Alcaraz e i tanti (possibili) derby

Jannik Sinner inizia la sua difesa del titolo agli Australian Open affrontando il cileno Nicolas Jarry nel primo turno del tabellone maschile. Il sorteggio, avvenuto oggi a Melbourne, mette di fronte il numero 1 del mondo e campione in carica contro il numero 34 del ranking, in un confronto che ha visto i due protagonisti pareggiare nei precedenti: una vittoria a testa. Sinner fu battuto da Jarry sull’erba di ‘s-Hertogenbosch nel 2019, ma si prese la rivincita sul cemento di Pechino nel 2024.

SINNER NELLA METÀ DI MEDVEDEV 🇦🇺



Da una parte il numero 1 Jannik Sinner e Daniil Medvedev, appena diventato papà per la seconda volta. Dall'altra, il numero 2 Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A leggerlo così, il sorteggio del tabellone degli Australian Open… pic.twitter.com/D415owNjBv — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) January 9, 2025

Se dovesse superare Jarry, il 23enne altoatesino potrebbe incontrare al secondo turno Tristan Schoolkate (wild card) o il giapponese Taro Daniel. Il terzo turno potrebbe regalare un derby azzurro contro Stefano Cobolli, mentre negli ottavi Sinner potrebbe trovarsi di fronte il polacco Hubert Hurkacz o il danese Holger Rune.

I quarti di finale prospettano una sfida con l’idolo di casa, l’australiano Alex De Minaur, mentre in semifinale gli avversari più probabili sono Taylor Fritz o Daniil Medvedev. La finale potrebbe invece essere il palcoscenico di un nuovo scontro con lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo favorito del torneo.Un duello con Nick Kyrgios, che da mesi segue con ossessione il caso doping che coinvolge Sinner, appare improbabile: i due sono in metà opposte del tabellone.

Gli altri italiani al via

Il torneo vedrà una nutrita rappresentanza azzurra. Ecco i match del primo turno per gli italiani ammessi al main draw:

Jannik Sinner (1) vs. Nicolas Jarry (Chi)

Lorenzo Musetti (16) vs. Matteo Arnaldi (derby italiano)

Flavio Cobolli (32) vs. Tomas Martin Etcheverry (Arg)

Matteo Berrettini vs. Cameron Norrie (Gbr)

Luciano Darderi vs. Pedro Martinez (Spa)

Lorenzo Sonego vs. un qualificato

Fabio Fognini vs. Grigor Dimitrov (Bul, 10)

Luca Nardi vs. Gabriel Diallo (Can)

Particolarmente interessante il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, che promette spettacolo già al primo turno. Sfide impegnative attendono Fabio Fognini, opposto al bulgaro Grigor Dimitrov, e Matteo Berrettini, che sfiderà il britannico Cameron Norrie. Gli Australian Open 2025 si preannunciano come un evento ricco di emozioni per i tifosi italiani, con Sinner pronto a guidare la pattuglia azzurra nel primo Slam dell’anno.

