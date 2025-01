Jannik Sinner, Kyrgios sempre peggio: insulti, risse e su Kalinskaya scade nel volgare

Nick Kyrgios continua a far parlare di sé con dichiarazioni infuocate che alimentano la disputa mediatica contro Jannik Sinner. Dopo le critiche mosse da Andy Roddick, ex numero 1 del mondo, Kyrgios ha risposto con toni accesi sui social alla risposta dello stesso Roddick, scivolando in espressioni volgari su Jannik e Kalinskaya. Nel frattempo, il legame con Novak Djokovic e i suoi tifosi si rafforza, aggiungendo un nuovo capitolo a questa controversia.

Dopo le diffamazioni ricevute ("se stai con i dopati sei un dopato"), Andy #Roddick finalmente si esprime e critica Nick Kyrgios per il suo comportamento "ridicolo" nei confronti di Jannik #Sinner https://t.co/MDobTm4yZS — Ozymandias (@ozymmand) January 8, 2025

Andy Roddick, durante il suo podcast, non ha risparmiato critiche all’australiano: “Tutto quello che fa è per attirare attenzione e like. Si è trasformato in un influencer più che in un atleta. Inoltre, trovo ipocrita che giudichi gli altri senza accettare critiche su di sé, dopo che è stato condannato per aver aggredito una sua ex compagna”.

Anche il giornalista Jon Wertheim, ospite del podcast, ha puntato il dito contro Kyrgios, sostenendo che i suoi attacchi verso Sinner siano motivati dalla gelosia per la relazione di quest’ultimo con Anna Kalinskaya, ex compagna di Kyrgios.

L’australiano non ha tardato a replicare su X, il noto social network: “Non mi importa nulla di Sinner e con chi va a letto” (con un linguaggio ben più volgare). Kyrgios ha anche definito Roddick una “pecora”, minimizzando le critiche e sottolineando di essere felice nella sua attuale relazione.

Nel frattempo, cresce il sostegno dei fan di Novak Djokovic nei confronti di Kyrgios. I due hanno recentemente giocato insieme un doppio a Brisbane, consolidando un rapporto che si riflette anche sui social. Djokovic ha espresso giudizi sempre più critici su Sinner in relazione al caso doping che lo coinvolge, alimentando ulteriormente la divisione tra tifoserie.

Con l’Australian Open alle porte, questa polemica rischia di gettare ombre sulla stagione tennistica. Kyrgios, fedele al suo stile provocatorio, sembra deciso a non tirarsi indietro, continuando a dividere l’opinione pubblica e il mondo del tennis. Resta da vedere se il campo di gioco riuscirà a riportare l’attenzione sullo sport e non sulle polemiche fuori dal campo.

