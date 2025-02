Jannik Sinner, Carlos Alcaraz parla chiaro: “Ecco chi è il migliore fra noi”

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è una delle più appassionanti del tennis moderno, con i due campioni che si sono divisi gli Slam nella passata stagione. Sinner ha trionfato agli Australian Open e agli US Open, mentre Alcaraz si è imposto a Wimbledon e al Roland Garros.

I confronti diretti sono a favore dello spagnolo, che guida con un 6-4, ma il 2024 ha visto Sinner dominare la classifica Atp, confermando la sua leadership con il terzo titolo Slam della sua carriera, conquistato a Melbourne. Nei giorni scorsi, il coach francese Patrick Mouratoglou aveva espresso il suo punto di vista sulla rivalità, dichiarando come, secondo lui, Sinner non fosse superiore ad Alcaraz.

Mouratoglou ha aggiunto che, quando Alcaraz è in forma, la partita contro Sinner è davvero equilibrata, e che nessuno può prevedere l’esito. La risposta di Alcaraz, però, ha sorpreso molti. A poche ore dal suo esordio nell’ATP 500 di Rotterdam, lo spagnolo ha voluto chiarire la sua opinione, mettendo in evidenza il livello raggiunto dal collega italiano.

“Jannik ha dimostrato di essere il migliore al momento, sta facendo qualcosa di incredibile. Capisco che ci sia dibattito su chi sia il migliore tra noi due, ma per me, e per i tennisti che giocano contro di lui, Jannik è sicuramente il più forte“, ha detto il campione spagnolo.

Jannik Sinner, Alcaraz “incorona” il numero uno

Alcaraz ha anche elogiato la costanza di Sinner, sottolineando come il giovane italiano sia riuscito a mantenere un rendimento eccezionale. “Non sono d’accordo con quello che ha detto Mouratoglou. Jannik ha perso 4 o 5 partite in un anno, non ha alti e bassi. In ogni torneo in cui è presente, o arriva in finale o vince”.

Anche se il bilancio delle sfide tra i due vede Alcaraz in vantaggio, Sinner ha comunque avuto la meglio in termini di costanza, dimostrando di poter essere al top e di non subire flessioni nel suo gioco. Il recente successo a Melbourne gli ha permesso di consolidare il primato nel ranking Atp, un segnale di solidità che ha attratto l’attenzione di tutto il mondo del tennis.

La rivalità tra Sinner e Alcaraz è destinata a crescere negli anni, con entrambi pronti a contendersi i titoli più prestigiosi e a dominare la scena mondiale. I prossimi confronti tra i due, specialmente nelle stagioni future, saranno senza dubbio i più attesi per gli appassionati di tennis

