Jannik Sinner, Jimmy Connors vuota il sacco: “Vi dico tutto quello che penso di lui”

Jimmy Connors, ex numero uno del mondo ed otto volte campione Slam, ha dedicato l’ultima puntata del suo podcast “Advantage Connors” al trionfo di Jannik Sinner all’Australian Open. Il 22enne italiano ha dominato il torneo, battendo in finale Alexander Zverev e conquistando il suo terzo Slam in 12 mesi. Un’impresa che ha entusiasmato l’ex fuoriclasse americano, che non ha nascosto il proprio apprezzamento per il talento altoatesino.

Nel corso della trasmissione, Connors ha evidenziato alcuni dati impressionanti della vittoria di Sinner: non ha perso un set dai quarti di finale in poi. Non ha affrontato nemmeno una palla break nella finale contro Zverev. Sta dominando il tour maschile, imponendo il suo gioco con continuità.

Connors si è lasciato andare a parole di grande stima: “Io lo adoro. Da un anno e mezzo, o poco più, è in continua ascesa. I suoi ultimi 18 mesi sono stati incredibili e continuare a giocare a questo livello, partita dopo partita, torneo dopo torneo, significa mettere in gioco la tua reputazione”.

L’ex campione ha poi concluso: “Questo è ciò che mi motivava da giocatore: dare sempre il massimo ogni volta che mettevo piede in campo. E Jannik Sinner, in questo Australian Open, ha giocato in modo fantastico“. Parole che confermano come l’italiano sia ormai un punto di riferimento nel tennis mondiale, capace di conquistare persino le leggende del passato.

