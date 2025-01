Jannik Sinner, buona anche la seconda: battuto Tsitsipas con una grande prestazione

Jannik Sinner alza l’asticella ma il risultato non cambia: il nostro campione vince ancora e lo fa con una sicurezza che fa ben sperare per lo slam australiano. Il numero uno si è infatti imposto su un avversario di livello come Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 7-6 nella seconda esibizione della Opening Week degli Australian Open.

Per Sinner, un segnale di forma che cresce in vista dell’esordio ufficiale agli Australian Open contro Nicolas Jarry. Il campione azzurro ha chiuso la sua preparazione per con una vittoria autorevole sul tennista greco, numero 11 del mondo, nella Rod Laver Arena.

Sinner è partito forte, e ha dominato il primo set concludendo sul 6-3 in appena 34 minuti, mentre il secondo parziale è stato deciso al tie-break. Nonostante i tentativi attuati da Tsitsipas, che ha spinto molto da fondo campo, per mettere in difficoltà l’azzurro, Sinner ha gestito la partita con grande lucidità .

Nel momento decisivo della seconda frazione, dopo essere stato sotto 2-4 nel tie-break, il numero uno del mondo ha chiuso il match con un’impressionante rimonta, mostrando ancora una volta la sua solidità mentale. Al termine del match, Sinner ha commentato con ironia la sua eccellente prestazione al servizio, che gli ha portato otto ace.

Jannik Sinner, un servizio che funziona

“Oggi un servizio incredibile? Vorrei fosse così anche nei match ufficiali, non solo nelle esibizioni. Grazie al pubblico per essere rimasto a vederci, e a Tsitsipas per aver condiviso questo test. Abbiamo entrambi provato il campo per capire i rimbalzi”.

Con due vittorie nelle esibizioni della Opening Week – la prima contro Alexei Popyrin – Sinner arriva al debutto ufficiale di lunedì contro Nicolas Jarry in ottima forma. Gli Australian Open rappresentano l’occasione per uno storico bis, dopo il trionfo dello scorso anno. A 48 ore dall’inizio del torneo, l’azzurro ha già dimostrato di essere pronto a difendere il suo titolo.

