Italiani nella top 100 ATP, ora sono 8 i tennisti azzurri nella fascia più importante del ranking mondiale. Jannik Sinner ha fatto la storia del tennis maschile italiano raggiungendo la seconda posizione nel ranking mondiale, un traguardo mai prima d’ora conquistato da un connazionale. Dall’avvento del sistema di classifica computerizzato nel 20 agosto 1973, soltanto 42 giocatori hanno raggiunto un tale vertice nella classifica.

Sinner ha superato il record precedente stabilito da Nicola Pietrangeli, che era arrivato al terzo posto nel 1959 e 1960. Questa settimana, oltre all’altoatesino, altri quattro italiani si trovano tra i primi venti nel ranking ATP, festeggiando il loro miglior piazzamento. Matteo Arnaldi ha scalato tre posizioni per entrare per la prima volta nella Top 35 grazie al suo ottavo di finale al Miami Open (35, +3), il suo primo risultato così prestigioso in un torneo Masters 1000. Luciano Darderi ha anch’esso guadagnato tre posizioni, nonostante sia stato sconfitto al primo turno a Miami contro Denis Shapovalov (72, +3).

Luca Nardi ha fatto il suo ingresso per la prima volta tra i primi 80 giocatori, guadagnando 21 posizioni grazie alla sua vittoria al Challenger di Napoli, trovandosi ora alla posizione numero 75 (+21). Infine, Matteo Gigante ha migliorato il suo miglior piazzamento, nonostante sia stato sconfitto da Nardi ai quarti a Napoli, portandosi così alla posizione numero 145 (+4). In questa settimana che segna una storica rinascita del tennis italiano, sono ben otto gli italiani presenti nella Top 100. Fabio Fognini ritorna tra i primi cento del mondo in singolare per la prima volta dal aprile 2023.

Questa la classifica degli italiani nella top 100 ATP:

1 (2, +1) Jannik Sinner 8,710,

2 (24, 0) Lorenzo Musetti 1.610,

3 (35, +3) Matteo Arnaldi 1.171,

4 (61, -8) Lorenzo Sonego 875,

5 (63, 0) Flavio Cobolli 865,

6 (72, +3) Luciano Darderi 781,

7 (75, +21) Luca Nardi 748,

8 (100, +3) Fabio Fognini 599,

9 (135, +7) Matteo Berrettini 470,

10 (136, +12) Andrea Vavassori 470,

11 (144, 0) Giulio Zeppieri 450

12 (145, +4) Matteo Gigante 450,

13 (163, -1) Andrea Pellegrino 402,

14 (164, 0) Stefano Napolitano 397,

15 (178, +1) Mattia Bellucci 340,

16 (195, -5) Stefano Travaglia 307,

17 (196, -1) Franco Agamenone 307,

18 (200, +27) Francesco Passaro 300,

19 (219, -3) Marco Cecchinato 281,

20 (224, +2) Francesco Maestrelli 274.