Sinner numero 2 al mondo, è finalmente realtà! Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Miami sconfiggendo Grigor Dimitrov in finale in due set (6-3, 6-1) in soli settantadue minuti di gioco. La partita al campo dell’Hard Rock Café Stadium è stata dominata dall’altoatesino, che ha risposto con giocate spettacolari e vincenti. Questa vittoria, la tredicesima in diciassette finali disputate nel circuito, ha permesso a Sinner di superare Carlos Alcaraz nel ranking ATP, diventando così il nuovo numero 2 al mondo.