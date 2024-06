Italia-Turchia, le probabili formazioni: Spalletti prova il modulo più offensivo

Italia-Turchia probabili formazioni. Prima partita di avvicinamento ad Euro 2024. L’Italia scende in campo contro la Turchia di Vincenzo Montella, altra partecipante dei campionati europei. Il ct della nazionale Luciano Spalletti improntato a schierare il modulo più offensivo. (Continua…)

Italia-Turchia probabili formazioni

Questa sera, a partire dalle ore 21:00, l’Italia affronterà la Turchia in amichevole. Le due squadre nelle prossime settimane saranno impegnate agli Europei in Germania. Un test importante per capire la tenuta fisica dei calciatori. Spalletti, che ha perso Scalvini e Acerbi in un sol colpo, sembra improntato a lanciare la difesa a quattro. Modulo dunque super offensivo per la nazionale italiana. Anche la Turchia di Montella, però, si affida alla classe e all’estro dei suoi giovani talenti, su tutti Yildiz della Juventus.

Queste le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Orsolini, Chiesa, Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bellanova, Ricci, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Raspadori, Zaccagni, El Shaarawy, Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Celik, Bardakci, Kabak, Ozkacar; Kokcu, Calhanoglu; Akturkoglu, Yazici, Yildiz; Yilmaz. A disposizione: Bayndir, Cakir, Muldur, Demiral, Akaydin, Ozdemir, Uzun, Ayhan, Yokuslu, Omur, Kahveci, Akgun, Aydin, Tosun, Kilicsoy. Commissario tecnico: Vincenzo Montella.