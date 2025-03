Italia, brutta tegola per Spalletti: ko uno dei titolari, chi lo sostituirà

Brutte notizie per Luciano Spalletti alla vigilia della doppia sfida fra Italia e Germania nei quarti di finale di Nations League. Il centravanti dell’Atalanta e della Nazionale Mateo Retegui è stato costretto a dare forfait a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Il capocannoniere del campionato è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali, che hanno confermato l’indisponibilità per entrambe le gare in programma domani e domenica. Il giocatore ha quindi fatto rientro al club bergamasco per ulteriori valutazioni.

Al momento, il ct azzurro ha deciso di non convocare un sostituto. Tutto lascia pensare che sarà Moise Kean a prendere il posto di Retegui nell’attacco dell’Italia, con l’obiettivo di guidare gli Azzurri nella corsa alla semifinale.

Per Spalletti una brutta tegola, visto che Retegui era il titolare scelto per l’attacco e che le sue caratteristiche non sono replicabili da nessuno dei giocatori in rosa. Kean ha movimenti diversi, più adatti ad attaccare gli spazi. Vedremo ora il Mister come si riorganizzerà in vista di un appuntamento che influenzerà anche i sorteggi per la qualificazione ai prossimi mondiali.

Leggi anche: