Serie A, il campione si ritira dopo 85 gol, 100 assist e 54 presenze in Nazionale: “Non è la fine, è un nuovo inizio”

Il calcio saluta uno dei suoi protagonisti più amati: Antonio Candreva, a 38 anni, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, ma lo fa con una prospettiva positiva, quella di un nuovo inizio. L’ex giocatore di Ternana, Udinese, Juventus, Lazio, Inter, Sampdoria, Salernitana e altre, ha ufficializzato la sua decisione con un emozionante post su Instagram.

“Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti” scrive l’ormai ex calciatore. “Qui, a San Siro, nella Scala del calcio dove ho giocato la mia ultima partita“.

Candreva ha vissuto momenti indimenticabili sia con i club che con la Nazionale. Ha giocato un ruolo importante in molte delle squadre in cui è stato, accumulando 502 presenze in Serie A, con 85 gol e 100 assist. La sua capacità di fornire l’ultimo passaggio, oltre a segnare, lo ha reso uno degli esterni più apprezzati per molti anni.

Con la maglia della Nazionale, ha totalizzato 54 presenze e 7 gol, prendendo parte anche a importanti competizioni internazionali come il Mondiale e gli Europei. Candreva ha voluto chiarire che il suo ritiro non segna un addio definitivo al calcio, ma piuttosto l’inizio di una nuova fase della sua vita.

“Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione”, ha scritto il calciatore, che ha sempre messo cuore e impegno in ogni squadra in cui ha giocato.

Il suo messaggio di addio è lontano da quello triste di chi chiude un capitolo. “Non lo considero un addio, ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!”, ha concluso Candreva, lasciando intendere che continuerà a far parte del mondo calcistico, ma in una forma diversa.

La sua carriera, costellata di successi e momenti memorabili, rimarrà nei cuori dei tifosi che lo hanno visto calcare i campi italiani e internazionali. Ma per Candreva, il calcio è solo un capitolo di una storia che continua, e chissà cosa riserverà il futuro per uno dei giocatori più amati della Serie A.

