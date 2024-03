La terra torna a tremare in Italia. Nel pomeriggio, intorno alle ore 15, è stata registrata una nuova scossa di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che tiene sempre monitorata la situazione, ha immediatamente diffuso i dati in merito alla scossa registrata quest’oggi. (Continua…)

Leggi anche: Forte scossa di terremoto, paura tra la popolazione

Leggi anche: Fortissima scossa di terremoto in mattinata: magnitudo 5.4

Nuova scossa di terremoto in Italia

Nel nostro paese, oggi alle 15:12 è stata registrata una nuova scossa di terremoto. La notizia ovviamente è stata riportata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata localizzata ad una profondità di 2.8 km. Per fortuna è stata molto leggera e di conseguenza non ha provocato danni a cose o persone. La popolazione dell’area interessata, però, è molto preoccupata perchè non è la prima volta che ci sono scosse di terremoto. L’INGV tiene monitorata la situazione 24 ore su 24. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)