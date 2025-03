Home | Italia-Germania: pronostico e statistiche in bilico

Retegui è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale italiana a causa di un infortunio muscolare, lasciando un vuoto significativo nel reparto offensivo della squadra. Questo avviene alla vigilia del cruciale incontro di Nations League contro la Germania. L’assenza di Retegui ha aperto le porte a Moise Kean, che cercherà di dimostrare il suo valore in un momento così delicato per gli Azzurri. In questo contesto, l’articolo esamina le implicazioni di questa sostituzione e il suo impatto sulle dinamiche di gioco dell’Italia.

Italia-Germania: equilibrio o dominio tedesco?

L’Italia, guidata dal “cane furbo” Luciano Spalletti, si prepara ad affrontare la Germania in una doppia sfida cruciale della Nations League. Nonostante l’assenza di Retegui, le aspettative sono alte. Gli avversari, pur riconoscendo il valore tattico dell’allenatore italiano, ritengono che l’Italia non incuta timore, specialmente a causa delle recenti prestazioni non brillanti agli Europei. Tuttavia, con un attacco guidato da Kean, gli Azzurri sperano di ribaltare i pronostici che attualmente pendono a favore della Germania con un 60-40.

La tensione è palpabile mentre ci si avvicina all’atteso incontro a San Siro. L’assenza di Florian Wirtz e Kai Havertz potrebbe influenzare le scelte tattiche del giovane CT della Germania, Julian Nagelsmann. Tuttavia, i tedeschi vantano ancora una rosa competitiva, pronta a sfruttare ogni minima distrazione degli Azzurri. Le probabilità di vittoria vedono i padroni di casa con una leggera sfavorevolezza, ma la storia ha dimostrato che l’Italia sa sorprendere nei momenti cruciali. La presenza di Moise Kean come centravanti principale rappresenta un’opportunità per dimostrare il suo potenziale e mettere in difficoltà una difesa tedesca che, sebbene solida, non è imbattibile.

Le probabili formazioni vedono Donnarumma tra i pali, supportato da una difesa composta da Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni. A centrocampo, la presenza di Barella e Tonali sarà cruciale per interrompere le manovre offensive tedesche e rilanciare il contropiede. In attacco, Kean avrà il compito di finalizzare le azioni create da Raspadori e Politano.

Nonostante il pronostico non favorevole, la squadra di Spalletti può contare su una tradizione di sorprese in sfide internazionali. Il ritorno di Retegui sarà fondamentale per il prosieguo della competizione, ma nel frattempo, Kean avrà l’opportunità di diventare l’eroe di una notte milanese.

