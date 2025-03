Analisi e pronostico Danimarca-Portogallo in Nations League

L’atteso quarto di finale di UEFA Nations League tra Danimarca e Portogallo si prospetta come un duello intrigante tra tradizione e talento. Da un lato, la Danimarca, alla ricerca del primo successo sotto la guida di Brian Riemer, dall’altro il Portogallo, determinato a riaffermare la sua supremazia nel calcio europeo. Il match, che si terrà allo stadio Parken di Copenaghen, promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre che mirano a un posto nelle ambite Final Four.

Statistiche e analisi sulla sfida Danimarca-Portogallo

La Danimarca si presenta a questa sfida con un andamento altalenante nel Gruppo 4 della Lega A, ma con la solidità casalinga a suo favore. Infatti, i biancorossi hanno perso solo una delle ultime 15 gare disputate in casa. Tuttavia, il Portogallo, guidato da Roberto Martinez, si distingue per una solida imbattibilità nelle recenti uscite e una storia di successi contro i danesi: 11 vittorie in 16 confronti. Cristiano Ronaldo, pronto a collezionare la presenza numero 218, sarà il fulcro della strategia lusitana, affiancato da talenti come Bruno Fernandes e Rafael Leao.

Le quote vedono il Portogallo leggermente favorito con il 43% di possibilità di vittoria, seguito dal pareggio al 31% e dalla vittoria danese al 26%. L’incontro si prospetta combattuto, con una previsione di risultato di 1-2 in favore del Portogallo, un esito che si è verificato frequentemente nei precedenti tra le due squadre. Le statistiche rivelano anche che il risultato più ricorrente è lo 0-1 per i lusitani, evidenziando la loro capacità di gestire pragmaticamente le trasferte.

Nel confronto, entrambe le squadre cercheranno di imporre il loro ritmo: il Portogallo tende a prendere il controllo già nei primi minuti, trovandosi spesso in vantaggio all’intervallo, mentre la Danimarca ha dimostrato una solida tenuta psicologica quando è in vantaggio in casa.

La sfida promette gol e azioni spettacolari sin dai primi minuti, con una media di 2.8 gol a partita nei precedenti, suggerendo che i tifosi assisteranno a un incontro ricco di emozioni.

Il match tra Danimarca e Portogallo si preannuncia come uno degli appuntamenti più affascinanti di questa edizione della Nations League. Le quote delle scommesse indicano un leggero favore per il Portogallo, ma il fattore campo potrebbe giocare un ruolo decisivo per i danesi. Con la possibilità di affrontare Italia o Germania nelle semifinali, entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo.

