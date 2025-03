La Nations League entra nel vivo: a partire dalla seconda metà di marzo, infatti, prenderanno vita sia gli spareggi che gli attesi quarti di finale. Da un lato, quindi, assisteremo alla composizione della futura edizione della competizione dedicata alle Nazionali, dall’altro vedremo finalmente scontrarsi le migliori squadre del girone principale. Ma andiamo con ordine.

Spareggi UEFA Nations League: quando si giocano

Dunque, quando si giocano gli spareggi della UEFA Nations League? Si comincia a marzo 2025 e si termina a marzo 2026. Detto così sembra una competizione interminabile, ma in realtà la dilatazione così ampia è dovuta all’ingerenza degli spareggi e delle qualificazioni dei Mondiali di Calcio 2026. Facciamo ordine: gli spareggi Lega A-Lega B e Lega B-Lega C si svolgono il 20 marzo 2025 (andata) e il 23 marzo 2025 (ritorno), mentre quelli tra Lega C e Lega D il 26 marzo 2026 e il 31 marzo 2026.

Il formato degli spareggi di UEFA Nations League

Prima di proseguire con le squadre partecipanti dei dettagli degli abbinamenti della UEFA Nations League, approfondiamo la natura del format. A partire dal 25 gennaio 2023, il Comitato Esecutivo UEFA ha previsto che nella competizione siano inseriti spareggi volti a determinare la composizione finale delle leghe per la stagione 2026-2027. Si tratta di round con andata e ritorno, in una formula simile a quella di altre competizioni: non si applica la regola del gol in trasferta e, in caso di parità nella somma del punteggio alla fine del ritorno, si procede ai supplementari. Se la parità persiste, si passa ai calci di rigore.

Le squadre che si classificano come terze nella Lega A affrontano quelle che si classificano per seconde nella Lega B. Le squadre che finiscono terze nella Lega B, a loro volta, affrontano le seconde classificate della Lega C. Questi sono gli spareggi che, come indicato poco sopra, avranno luogo a marzo 2025.

Infine, le due squadre che si classificano quarte nella Lega C affrontano le seconde classificate della Lega D a marzo 2026. C’è però un’ulteriore regola da considerare: nel caso in cui una delle squadre che deve partecipare agli spareggi Lega C-Lega D debba partecipare al secondo turno delle qualicazioni del Mondiale di calcio 2026, allora questi spareggi non verranno giocati e tutte le squadre coinvolte rimarranno nelle leghe in cui già militano.

Le partite degli spareggi di Nations League

Ecco, dunque, le partite a cui assisteremo in questo marzo 2025. Vi ricordiamo che tutte le andate si disputeranno il 20 marzo, mentre il ritorno è previsto per il 23. Per quanto riguarda gli spareggi di Lega A e Lega B, gli incontri previsti sono:

Turchia – Ugheria

Ucraina – Belgio

Austria – Serbia

Grecia – Scozia

Mentre gli spareggi Lega B-Lega C vedranno affrontarsi:

Armenia – Georgia

Kosovo – Islanda

Bulgaria – Irlanda

Slovacchia – Slovenia

I quarti di finale di Uefa Nations League

Se da un lato alcune squadre vedranno decidere la loro sorte per la prossima edizione della Nations League dagli spareggi, dall’altro inizia la battaglia per stabilire il miglior team dell’edizione corrente. I quarti di finale sono solo il primo step, a cui prendono parte le prime classificate (Portogallo, Francia, Germania e Spagna) e le seconde (Croazia, Italia, Paesi Bassi e Danimarca). Gli abbinamenti delle partite sono:

Quando si giocano i quarti di finale di UEFA Nations League? Tutte le partite di andata, compresa quella dell’Italia, si terranno alle 20.45 di giovedì 20 marzo. Il ritorno, invece, è previsto per il 23 marzo alla stessa ora.

L’Italia è chiamata ad una sfida molto difficile ma che sarà estremamente utile, aldilà del risultato, per capire a che punto è la nostra nazionale in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026, il grande obiettivo della nazionale di Spalletti. Il match, che sarà trasmesso su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, vedrà gli Azzurri affrontare una Germania pericolosa ma anche priva di due pezzi fondamentali come Kai Havertz e Florian Wirtz. Il tecnico Nagelsmann opterà quindi verosimilmente per un 4-2-3-1 con Nübel, Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt, Andrich, Goretzka, Sané, Musiala, Adeyemi e Undav.

Possibile 3-5-1-1 per Spalletti, che però ha ancora qualche dubbio di formazione. Ad ora, sembra che giocheranno titolari Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Politano, Barella, Tonali, Ricci, Udogie, Raspadori e Retegui.