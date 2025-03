Pronostico Croazia-Francia: scontro tra titani in Nations League

L’attesa è finita: la Croazia e la Francia si preparano a scontrarsi nei quarti di finale della Nations League. Due potenze calcistiche che promettono spettacolo in campo, con i Bleus che cercano di confermare il loro status di favoriti, nonostante l’assenza di Marcus Thuram. Dal canto suo, la squadra guidata da Zlatko Dalic punta sull’esperienza dei suoi veterani, senza però sottovalutare il potenziale del suo nuovo ciclo di giocatori emergenti.

Francia favorita, ma attenta alla rinascita croata

La Francia, fresca di una vittoria per 3-1 contro l’Italia, arriva a questa sfida con il vento in poppa. Pur avendo sofferto un inizio di Nations League altalenante, la squadra di Deschamps ha dimostrato la propria forza, piazzandosi in testa nel gruppo 2. Nonostante l’assenza di Thuram, i Bleus possono contare su Kylian Mbappé per guidare l’attacco, affiancato da Dembelé e Barcola. La difesa, con Koundé e Theo Hernandez sulle fasce, offre solidità e dinamismo.

Dall’altra parte, la Croazia affronta un periodo di transizione. Con stelle come Modric e Perisic che si avvicinano alla fine della loro carriera internazionale, il tecnico Dalic ha iniziato a integrare giovani talenti come Martin Baturina e Lovro Majer. Nonostante un girone difficile, i croati hanno dimostrato resilienza, chiudendo al secondo posto dietro il Portogallo. La sfida contro la Francia rappresenta un’opportunità per testare il mix di veterani e nuovi arrivati in un contesto di alta pressione.

Per quanto riguarda le quote, la Francia è vista come favorita con una quota di 2.12 per la vittoria, mentre la Croazia è quotata meno favorevolmente. Un’opzione interessante potrebbe essere scommettere sul “Gol da entrambe le squadre“, quotato a 1.77, riflettendo l’incertezza e l’equilibrio atteso in campo.

La partita tra Croazia e Francia non è solo una questione di punti, ma anche di orgoglio e tradizione. Mentre la Francia cerca di consolidare il proprio dominio, la Croazia ha una chance di riscatto, dopo le delusioni passate contro i Bleus. Con un mix di esperienza e gioventù, entrambe le squadre promettono una partita avvincente e incerta.

