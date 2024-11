Italia, cornicione di una chiesa crolla sulla strada colpendo una persona

Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri quando un pezzo del cornicione di una chiesa è caduto ferendo lievemente una persona. L’uomo, un residente di 51 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale. L’edificio – ha raccontato il parroco – non aveva mostrato «nessuna criticità». Anzi, sarebbero stati fatti di recente dei sopralluoghi per verificarne la solidità strutturale, essendo la chiesa inserita tra gli edifici coperti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Cornicione di una chiesa crolla sulla strada colpendo un passante

Poco dopo le 12 di ieri, un pezzo del cornicione della chiesa di San Giacomo in Augusta, in via del Corso a Roma, è caduto. Un passante, un romano di 51 anni, è rimasto leggermente ferito ad una gamba, nulla di grave, ma è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Sul posto due pattuglie del I° Gruppo Centro della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute per le prime verifiche, mentre i Vigili del fuoco hanno disposto il transennamento dell’area.

Nei prossimi giorni dovranno essere messe delle mantovane e delle impalcature per mettere in sicurezza il transito di persone al di sotto dell’architrave. “Spero che entro la prossima settimana si possano fare questi lavori“, ha detto ad Ansa don Giuseppe Trappolini, parroco di San Giacomo. “Siamo una parrocchia, non possiamo restare chiusi” (continua dopo la foto)

Le parole del parroco

L’incidente si è verificato all’improvviso, senza alcuna avvisaglia di cedimenti o altro, come ha sottolineato don Giuseppe Trappolini: “Non c’era assolutamente nessuna criticità; quest’estate erano stati fatti dei sopralluoghi da architetti e geometri della Soprintendenza Belle Arti, perché la chiesa è tra quelle inserite nel piano Pnrr, e non era stato rilevato nulla. E’ un miracolo che non sia successo niente, poteva essere una tragedia, davanti alla chiesa c’è sempre tanta gente, fedeli, passanti e turisti, e tanto più oggi, festa di Ognissanti. E’ chiaro che se succede qualcosa io, come parroco, devo segnalarla ma non c’era assolutamente nulla che non andava”.

Sempre venerdì 1° novembre, nel pomeriggio, era prevista anche una celebrazione per i 200 anni della parrocchia, con l’intervento del nuovo vicario, monsignor Baldo Reina, “ma chiaramente abbiamo rinviato il tutto”, ha precisato il parroco. La chiesa di San Giacomo, che si trova di fronte all’altra storica chiesa di Gesù e Maria, è di proprietà della Asl per il suo antico legame con l’omonimo ospedale, chiuso da tempo.