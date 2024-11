Home | Calcio in lutto, il campione muore nell’alluvione in Spagna

Una catastrofica serie di inondazioni ha colpito il sud-est della Spagna, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: almeno 158 vittime e decine di dispersi. Il ministro per le Politiche territoriali, Ángel Víctor Torres, ha riferito in una conferenza stampa che la situazione è particolarmente grave nelle aree di Valencia, Castilla-La Mancha e Andalusia, con Valencia che registra il numero più alto di vittime: 155. Le autorità spagnole stanno lavorando incessantemente per trovare i dispersi, mentre si temono ulteriori vittime.

Le ricerche dei sopravvissuti si stanno concentrando nelle province più colpite. Per fronteggiare l’emergenza, il governo ha dispiegato ingenti risorse: oltre un migliaio di soldati dell’Unità militare di emergenza (UME), affiancati da migliaia di guardie civili, vigili del fuoco e agenti di polizia, sono impegnati in una lotta contro il tempo per salvare quante più vite possibili. Tuttavia, le difficoltà non mancano: le condizioni del terreno, l’acqua che si è ritirata solo in parte e i danni infrastrutturali rendono le operazioni di soccorso particolarmente difficili.

Questa tragica emergenza in Spagna richiama ancora una volta l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio alle estreme condizioni climatiche. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, ma si prevede che le operazioni di soccorso e ricostruzione richiederanno tempi lunghi e ingenti risorse per garantire la sicurezza e il ripristino delle aree colpite. (segue dopo la foto)

L’alluvione a Valencia

Alluvione in Spagna, tra le vittime anche un giovane calciatore

Tra le 158 vittime accertate della terribile alluvione c’è anche un calciatore: è morto a 28 anni, aveva giocato nelle giovanili del Valencia. Il Valencia ha ricordato sui suoi profili social lo sfortunato ragazzo: “Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA (la ‘goccia fredda’, l’evento meteorologico estremo che si è abbattuto sulla Spagna, ndr). José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace”. (segue dopo la foto)

El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de José Castillejo, víctima de los desastres de la #DANA



José Castillejo formó parte de la @Academia_VCF hasta etapa juvenil y ha militado en varios equipos de la Comunitat Valenciana.



DEP pic.twitter.com/glsR3UKTfF — Valencia CF (@valenciacf) October 31, 2024

Un altro dei suoi ex club, l’Eldense, gli ha reso omaggio a sua volta: “Notizie terribili in arrivo a causa della catastrofica DANA. Il CD Eldense esprime profondo dolore per la scomparsa all’età di 28 anni di José Castillejo, ex giocatore rossoblù nella stagione 2015/16. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace”. (segue dopo la foto)

🖤 Terribles noticias que nos llegan por la catastrófica DANA. El #CDEldense lamenta profundamente el fallecimiento a la edad de 28 años de José Castillejo, ex jugador azulgrana en la temporada 2015/2016.



Transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.… pic.twitter.com/AjwmeTbgyQ — CD Eldense SAD 👓 (@CD_Eldense) October 31, 2024

José Castillejo era nato proprio a Valencia il 29 febbraio 1996, facendo tutta la trafila nella ‘cantera’ del club giallorosso fino all’Under 18. Nel corso della sua carriera aveva poi militato in altre squadre della regione: Paterna, Torre Levante, Buñol, Recambio Colón de Valencia e CD Roda del Castellón, oltre all’Eldense, suo punto massimo raggiunto nella terza divisione spagnola.

