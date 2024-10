Home | Alluvione in Spagna, l’esperto rivela se può accadere anche in Italia

Un potente alluvione si è abbattuto a Sedavi, paese a sud di Valencia. Nel giro di circa otto ore è caduta la stessa quantità di pioggia di un anno interno. L’alluvione ha causato quasi cento vittime e prosegue la conta dei dispersi. Le immagini che provengono da Valencia sono davvero da brividi. L’esperto di 3bMeteo ha spiegato se un evento del genere può avvenire anche nel nostro paese. (Continua…)

Alluvione in Spagna

Sedavi, paese a sud di Valencia, colpito da un potente alluvione. In meno di otto ore è caduta la quantità di pioggia di un anno interno. Le strade sono diventate veri e propri fiumi. La potenza dell’acqua ha trascinato con sé auto e persone. I morti al momento sfiorano la centinaia, ma prosegue la conta dei dispersi e nelle prossime ore il bilancio potrebbe aggravarsi. Queste piogge eccezionali sono state causate da un temporale autorigenerante, ovvero che si alimenta in loco e che può risultare molto violento e scaricare ingenti quantità di acqua nelle medesime zone, insistendo per diverse ore. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bMeteo, ha spiegato se un evento del genere può accadere anche in Italia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)