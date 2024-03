Italia, ancora terremoto: nuova scossa poco fa

La terra in Italia continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 è stata registrata nel nostro Paese alle 10.17 di oggi, mercoledì 20 Marzo 2024: l’evento sismico è stato distintamente avvertito in più zone. Come sempre, il terremoto è stato rivelato dai sismografi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Vediamo nel dettaglio dove è avvenuto e gli eventuali danni a cose o persone. (Continua a leggere dopo la foto)

Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto oggi 20 Marzo 2024

Tremano ancora i Campi Flegrei. Come riportato da Fanpage, una scossa di terremoto, registrata dalle oscillazioni dei sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, si è verificata alle ore 10.17 di oggi, mercoledì 20 Marzo 2024. Il terremoto, di magnitudo 1.7 della scala Richter, che ha avuto come epicentro proprio la caldera dei Campi Flegrei, è stato distintamente avvertito, sia a Pozzuoli che a Bagnoli e Agnano, periferia occidentale di Napoli, anche a causa di una profondità, come spesso accade nella caldera, di 1,6 chilometri. Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone, anche se la paura resta ancora tanta.

