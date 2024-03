Panico in Italia: avvertita forte scossa di terremoto magnitudo 5.5

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata avvertita in Italia. L’evento si è verificato quando nel nostro paese erano le 4:06. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. (Continua…)

Forte scossa di terremoto avvertita in Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 4:06 in Italia. Come riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 5.5 con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. Una scossa di terremoto dunque molto potente. Al momento, però, non si segnalano danni a cose o persone, solo tanta paura per la popolazione locale. (Continua…)

Terremoto Montenegro

La scossa di terremoto all’alba è stata registrata nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. Il sisma, come riporta l’Ingv, ha avuto epicentro a 21 km dalla città di Plužine. Una scossa di terremoto molto forte, di magnitudo 5.5. Data al potenza elevata e la vicinanza con il nostro paese, la scossa è stata avvertita anche in Italia. (Continua…)

Terremoto avvertito anche in Italia

La scossa di terremoto, avvenuta alle 3:06 ora locale, quando in Italia erano le 4:06, è stata avvertita anche sulla costa adriatica meridionale del nostro paese. Svariate segnalazioni sono arrivate in particolare dalla Puglia. Il sisma è stato registrato a circa 280 km di distanza in linea d’aria da Bari, ma è stato molto forte e per questo le onde sono arrivate anche nel nostro paese.