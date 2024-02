Terremoto in Italia, panico tra i residenti: la zona colpita

La Terra torna a tremare nel nostro paese. Due scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra l’1 e 23 e l’1 e 35 del 17 febbraio. Le due scosse hanno avuto magnitudo 2.2 e 2.8. Sono state di lieve intensità, ciò nonostante sono state avvertite indistintamente dai residenti e adesso c’è panico perchè si temono nuove scosse nel corso della giornata. (Continua…)

Terremoto in Italia

Due scosse di terremoto sono state registrate in Italia tra l’1:23 e l’1:35 del 17 febbraio. Nonostante siano state di lieve intensità, le scosse sono state avvertite dai residenti, che sono stati svegliati nel cuore della notte. Qualcuno non è riuscito a riaddormentarsi, qualcun altro invece, dopo lo spavento, ha preferito dormirci su. La zona colpita negli ultimi mesi è soggetta ad uno sciame sismico intenso. Per fortuna, però, le due scosse di stanotte non hanno riportato danni a cose o persone. I residenti adesso si augurano che non ci siano nuove scosse nelle prossime ore. (Continua…)

Terremoto Parma

Le due scosse di terremoto a distanza ravvicinate sono state registrate in provincia di Parma. La prima ha avuto epicentro a sette chilometri da Felino, mentre la seconda a cinque chilometri. Le scosse – come abbiamo già detto – sono state di lieve intensità ed hanno avuto una magnitudo di 2.2 e 2.8. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma resta la paura tra i residenti, che non riescono ad abituarsi a questo sciame sismico in atto nella provincia di Parma. (Continua…)

Scossa di terremoto anche a Salerno

Nella giornata di ieri, poco prima delle due scosse avvertite in provincia di Parma, è stata segnalata anche una scossa a Salerno, avvertita in tutta la regione. La scossa è stata di maggiore intensità rispetto a quelle avvertite in provincia di Parma, visto che ha avuto una magnitudo di 3.3. Anche in questo caso, però, non si registrano danni a cose o persone.