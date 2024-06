Home | “L’Isola dei Famosi”, il nome della terza finalista: poi l’imprevisto in diretta

Un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo deve riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità. Obiettivo comune: sopravvivere e non essere eliminati dal gioco. Sono queste le caratteristiche alla base del reality di sopravvivenza di Canale 5, giunto quasi alla finale. Ieri sera, 2 Giugno 2024, è andata in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi condotto da Valdimir Luxuria. Nel corso della diretta si è scoperto il nome della terza finalista. Inoltre è avvenuto un imprevisto che ha lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo le foto)

Nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi 2024, andata in onda ieri sera 2 Giugno 2024 non sono mancati i colpi di scena e il pubblico di Canale 5 è rimasto completamente senza parole. Alvina Verecondi Scortecci, la regina degli aperitivi e l’ultima concorrente Nip rimasta in gara, è la terza finalista dell’Isola dei Famosi. La contessa ha vinto la prova di forza contro Matilde Brandi durante la diretta di ieri sera. Proprio durante la prova la Brandi ha avuto un piccolo imprevisto, il quale secondo il mondo dei social avrebbe “favorito” la vittoria della Nip. Vediamo nel dettaglio che cos’è avventuto.

