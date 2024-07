Intesa Sanpaolo, la notizia è virale in queste ore: cosa sta succedendo

In queste ore tantissimi clienti di Intesa Sanpaolo si sono uniti sui social per lamentarsi di un problema che stanno riscontrando con la banca. Le prime segnalazioni da parte di migliaia di persone sono comparse sul sito Downdetector già attorno alle 11 di questa mattina.

Intesa Sanpaolo, la notizia è virale

Nelle ultime ore, numerosi clienti di Banca Intesa Sanpaolo hanno avuto problemi di accesso ai servizi online, inclusa l’impossibilità di accedere all’app mobile. Le segnalazioni riguardano l’indisponibilità dei servizi, anche i più essenziali come il controllo del conto corrente o i pagamenti. Al momento non è chiaro quale sia il problema della banca che non ha lasciato nessuna dichiarazione. (continua dopo la foto)

Problemi di accesso Intesa Sanpaolo

Secondo quanto riportato dai clienti, i problemi di accesso all’app di Intesa Sanpaolo sono conseguenti a un messaggio di segnalazione di errore, (ER70076) che, comparso proprio durante il tentativo di accesso. L’errore in questione tratta di un problema tecnico che impedisce il corretto accesso all’applicazione mobile della banca. Nel frattempo, molti utenti hanno cercato alternative temporanee per gestire le proprie operazioni finanziarie, come l’accesso tramite il sito web della banca, ma anche quello non funzionava. (continua dopo la foto)

Come comportarsi

“Da una buona mezz’ora (11:15 del 4 luglio 2024) non si riesce ad accedere né all’APP da smartphone, né alla Banca Online tramite PC. Sentita la Banca (Filiale Digitale) mi dicono che si tratta di un problema generalizzato e l’unica soluzione al momento è di riprovare le pomeriggio…“, scrive un cliente della banca su Downdetector. Anche su X i clienti della banca stanno segnalando il problema. Chi prova ad accedere si trova di fronte al messaggio: “Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire. Per favore, riprova più tardi.” (continua dopo la foto)

Quando si verifica l’errore, però, non c’è bisogno di preoccuparsi eccessivamente, poiché solitamente il supporto tecnico della banca è abituato a risolvere tempestivamente questo genere di anomalie. A tal proposito, se si riscontrano anomalie o in caso di emergenza, gli utenti sono incoraggiati a contattare direttamente l’assistenza clienti di Intesa Sanpaolo per ulteriori informazioni e per verificare lo stato della risoluzione del problema.