Tappi delle bottiglie, cambia tutto da oggi: cosa succede

Da oggi, 3 luglio 2024, cambiano le regole per i tappi delle bottiglie di plastica. La decisione segna un’importante svolta nella lotta contro l’inquinamento da plastica nell’Unione Europea. Da oggi dunque cambia tutto e anche l’Italia dovrà stare molto attenta e attenersi alle nuove regole. Ci sono pene molto severe per chi trasgredisce. (Continua…)

Tappi delle bottiglie, da oggi cambia tutto

L’Unione Europea da alcuni anni ha sposato la causa della lotta contro l’inquinamento ambientale da plastica. In molti paesi si cerca di limitarne l’uso, tornando addirittura al vetro, o limitare semplicemente la dispersione nell’ambiente. È per questo motivo che da oggi cambiano anche le regole per i tappi delle bottiglie di plastica. Tutti dovranno attenersi alle nuove regole se non vogliono incorrere in pene molto severe. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)