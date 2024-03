Altro stop da parte del Ministero della Salute. In una nota è stato annunciato il ritiro dal mercato dei famosi biscotti. La causa è dovuta a possibile presenza di pezzi di plastica all’interno del prodotto. Le autorità sanitarie hanno consigliato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita di acquisto. (Continua…)

Famosa marca di biscotti ritirata dal mercato

Una famosa marca di biscotti è stata ritirata dal mercato per la possibile presenza di pezzi di plastica all’interno del prodotto. L’allarme è stato lanciato dal Ministero della Salute, che in una nota ha disposto il ritiro dal mercato del prodtto. Le autorità sanitarie consigliano vivamente di non consumare i biscotti appartenenti al lotto in questione e di restituirli al punto vendita di acquisto. Il personale del punto vendita sarà incaricato di sostituire il prodotto o rimborsare l’acquirente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)